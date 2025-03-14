Çocuklar, çizgi filmlerle caz müziğini keşfetti

Hatice BÜLBÜL

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen 32’nci İzmir Avrupa Caz Festivali kapsamında gerçekleştirilen "Çizgi Filmlerde Caz Müziği" başlıklı atölyede çocuklar, caz müziğiyle tanışmanın eğlenceli bir yolunu keşfetti. 10 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar çizgi film ve animasyon izleyerek, dans ederek, eğlenerek caz müziğini deneyimlediler.

Atölye, İzmir Bilim ve Sanat Merkezi Görsel Sanatlar Öğretmeni ve atölye yürütücüsü Engin Çetinkaya tarafından gerçekleştirildi. Çocukların caz müziğiyle karşılaşmalarının önemine değinen Çetinkaya, “Çocuklar caz müziğiyle pek karşılaşamıyorlar. Ancak caz, klasik müzik gibi diğer dünya müzikleriyle tanışmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu tarz müziklerin hayatlarında yer alması çok değerli” şeklinde açıklama yaptı.

Caz müziğinin çizgi film, animasyon türü filmlerde ilk ortaya çıkışlarından itibaren sıkça kullanıldığını belirten Çetinkaya, “Başlarda alışık olmadıkları bir müzik olduğu için biraz sıkılıyorlar ama birkaç hafta sonra farkında olmadan kulakları alışıyor ve birkaç ay sonra gelip işte şu şarkıyı açalım, bunu dinlemek istiyoruz gibi favori şarkıları oluyor caz müziğinde” dedi.

Çizgi film yoluyla çocukları caz müziğiyle tanıştırmanın etkili bir yol olduğunu ifade eden Çetinkaya, “Buradan ayrıldığında en azından işte caz müziği dinledik, çizgi filmler izledik, bir çizgi film izlediğinde, caz müziğiyle karşılaştığında işte caz müziği diyebilecek. Ya da yıllar sonra belki caz müzisyeni olacak ya da iyi bir caz dinleyicisi olacak, hedeflediğim bu, olursa. Olmazsa da burada keyifli vakit geçirecek, kulağı farklı müziklere, farklı ritimlere alışık olacak, hayal dünyası, hayata bakışı zenginleşecek” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLAR İÇİN CAZ KİTABI

Caz müziği ve sinemayla ilgili çocuklara yönelik kitap yazmak istediğini duyuran Çetinkaya, “Atölyeyle belli sayıda çocuğa ulaşıyorsunuz, zaman ve mekân sınırı ile karşılaşıyorsunuz. Tüm çocuklara ulaşamıyorsunuz ama bir kitapla, filmle daha çok çocuğa ulaşılabilir diye düşünüyorum. Böyle bir çalışma yapıyorum, iki kitap, çocuklar için caz kitabı, çocuklar için sinema kitabı diye. Çocukların anlayabileceği, tüketebileceği şekilde, biraz sinema tarihi, caz tarihi, örnekleri. Kitapları, hikâyeleştirerek, iki çocuğun, bir kız, bir oğlan çocuğunun başından geçen, karakterlerle, çizimlerle hazırlamayı düşünüyorum” diye konuştu.

Atölyeye katılan ve caz festivalinin afiş yarışmalarında teşvik ve sergilenme ödülleri alan Can Bahıt’ın babası Hasan Kerem Bahıt, içerik olarak zengin ve çocuklara seslenen bu tür atölyelerin oğlunun caz müziğiyle tanışmasında önemli olduğunu vurgulayarak şu şekilde konuştu: “Bu tür kurslara katıldıkça, resim atölyesinde caz dinledikçe zamanla kendisi evde ufak ufak caz radyolarını bize açtırtmaya başladı. Onun seveceği şarkıları dinleterek yavaş yavaş kulağını caz müziğine alıştırıp onu sevmesini sağlıyoruz. Bu tarz atölye etkinlikleri de dinleme alışkınlığını ve bununla ilgili olarak sanat, resim yeteneğini geliştirmesine çok fazla yardımcı oluyor.”