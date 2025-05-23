Çocuklar, doğa ve hayvanlarla iç içe oldu

BirGün EGE

Çiğli Belediyesi, çocuklara doğayla iç içe bir gün yaşatmak amacıyla düzenlediği etkinlik kapsamında minik hemşehrilerini besi çiftliğine götürdü. Etkinlikte çocuklar, doğal yaşamı yakından tanıma fırsatı bulurken, hayvanlarla vakit geçirerek keyifli anlar yaşadı.

Çocuklara erken yaşta doğa ve hayvan sevgisi aşılamanın önemine dikkat çeken Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız yaptığı açıklamada, “Çocuklarımızın gözlerindeki merakı ve mutluluğu görmek bizler için çok değerli. Onların doğayla iç içe olabileceği etkinlikleri artırarak sürdürmeyi planlıyoruz” dedi.