Çocuklar dünyayı korudu

BirGün EGE

Gaziemir Belediyesi, çocuklara sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm bilinci kazandırmak amacıyla Giysi, Oyuncak, Kitap İkinci El Pazarı’nın (GOKİP) ikincisini düzenledi. Çocuklar, kullanmadıkları giysi, kitap, oyuncak gibi eşyaların satışını yaptı.

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık ile belediye meclis üyeleri aldıkları eşyaları, çocuklar için bağışladılar. Toplanan giysiler, oyuncaklar ve kitaplar, Susuz ilçesindeki çocuklara ulaştırılacak.

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, “İkinci el eşyalarımızı başkasının kullanımına sunmayı ve geri dönüşebilen atıkları çöpe atmamayı öğrenmeliyiz. Bu etkinlikle en güzel işlerden birini yapıyorsunuz. Tüketim çılgınlığı olan günümüzde eşyalarınızı değerlendirme ve israfı önleme fırsatı sunan bu etkinliğimize katılmanız çok değerli” dedi.