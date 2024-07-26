Çocuklar, Efeler’in yaz kursunda buluşuyor

BirGün EGE

Efeler Belediyesi çocukların tatillerini verimli şekilde geçirmeleri için yaz kursları açtı. Çocuklar yabancı dil ve sporun yanı sıra sanatın birçok alanında uzman eğitmenlerden ders alıyor. Çocukların sosyal çevreleriyle etkileşim kurmalarına yardımcı olan, özgüvenlerini yükselten ve dayanışma duygusunu güçlendiren kursların bir parçası olan halk oyunları da çocuklar tarafından çok sevildi.

Aydın yöresi zeybek oyunu öğrenen çocuklar; kültürel mirasa sahip çıkıyor. Efeler Belediyesi Çok Amaçlı Spor Salonu’nda pazartesi ve çarşamba günleri 15.30 ve 19.00 saatleri arasında düzenlenen derslerde çocuklar keyifli vakit geçiriyor. Efelerli ebeveynler, ücretsiz şekilde düzenlenen yaz kursları nedeniyle Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’e teşekkür etti.