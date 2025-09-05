Çocuklar, gençler ve kadınlar fuarda

BirGün EGE

94. İzmir Enternasyonal Fuarı, İzmirlilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Konserler, sergiler, tanıtım stantları, yeme içme alanı ve özel programlarla katılımcılara keyifli zaman geçirme olanağı sunan fuarda, herkese göre bir etkinlik bulunuyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı müdürlükler tarafından hazırlanan etkinlik ve atölyeler de ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın eşi Öznur Tugay, Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü’ne ait stantlarda yapılan Yaratıcı Boyama “Bez Çanta” Atölyesi, Dünya Kahvesi Atölyesi ve "TAŞ"ıyamadıklarımız Atölyesi başta olmak üzere farklı atölyelere katılarak kadınlarla sohbet etti.

Yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi alan Öznur Tugay, katılımcıların öneri ve taleplerini dinledi.

Kültürpark’ta oluşturulan Çocuk Oyun Alanı’ndaki atölye çalışmaları ise eğitirken eğlendiriyor. Hazırlanan özel alanda çocuklara yönelik survivor parkuru, ağ labirenti ve aile parkuru yer alıyor. Çocuklar, dört istasyondan oluşan survivor parkurunu tamamlamak ve 235 metrekare büyüklüğündeki ağ labirentini aşmak için uğraşırken unutulmaz anılar biriktiriyor. Aile parkurunda bulunan mini golf, mini bowling, mini futbol, langırt, air hockey ve subsoccer istasyonları da eğlenceyi zirveye çıkarıyor. Belediye Sokağı’ndaki Çocuk Çalışmaları Şube Müdürlüğü tanıtım standında ise çocuklar 3 boyutlu Maske Atölyesi, Kitap Ayracı Atölyesi ve Renkli Kuşlar Sanat Atölyesi’ne katılarak güzel zaman geçirirken el becerilerini de güçlendiriyor.

Kentte yaşayan gençlerin kapasitesini güçlendirmek ve kendini gerçekleştirmesini sağlamak için yıl boyunca eğitimler, kurslar ve atölyeler düzenleyen, festival ve kamplar gerçekleştiren Genç İzmir, hazırlanan özel alanda dolu dolu bir programla ziyaretçilerle buluşuyor. Dernekler, vakıflar, gönüllüler, eğitim kurumları, özel kuruluşlar, büyükelçilikler gibi çok sayıda paydaş iş birliğiyle gerçekleştirilen atölye ve etkinlikler büyük ilgi görüyor.

KADINLAR VE DAYANIŞMA

Belediye Sokağı’nda yer alan Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü’nün yer aldığı tanıtım standında da kadınlara özel pek çok atölye bulunuyor. Bu kapsamda Dijital Haklarımız Sosyal Platformu iş birliğiyle Dünya Kahvesi Atölyesi, farklı masalar etrafında bir araya gelen kadınların kolektif bilgi üretme atölyesi olarak dikkat çekiyor. Şiddetsizlik Atölyesi, katılımcılara yönelik interaktif bir çalışma ortamı sunuyor. Kadınların İzmir Haritası Atölyesi ise İzmir haritası ile kadınların gündelik yaşamında en çok kullandığı mekânlar ve yararlandıkları hizmetlerin tespit edildiği, ihtiyaçların belirlenmesini amaçlayan bir atölye olarak öne çıkıyor. Güçlenme Durağı’nda (UNFPA Kadınların Sağlık Hakkı Durağı - İzmir Barosu Kadın Hakları Durağı), kadın hakları ve kadın sağlığı odağında bilgilendirmeler ve atölye çalışmaları yapılıyor.

İzmir’in ekonomik kalkınmasına, rekabet gücünün ve istihdamın artırılmasına, nitelikli insan kaynağının çeşitlendirilmesine yönelik projelerinden biri olan Meslek Fabrikası, fuarda da bilgilendirmeye ve eğitmeye devam ediyor. Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü bünyesindeki eğitmenler, her gün düzenlenen barista ve seramik atölyesi ile katılımcıların eğlenmelerinin, öğrenmelerinin ve ekonomik yaşama katılmalarının ilk adımını atmalarını sağlıyor. Mobil İstihdam Noktası, kentin genelindeki istihdam taleplerine yanıt verebilmek ve birim faaliyetlerini daha geniş kitlelere tanıtabilmek amacıyla fuar süresince İzmirlilerle buluşuyor. Dijital Gençlik Merkezi, İzmirlileri Sanal Gerçeklik Teknolojisi (VR) ile tanıştırmak ve faaliyetlerini tanıtmak amacıyla fuar süresince 16-30 yaş arası gençlere VR Gözlüğü ile Sanal Gerçeklik etkinlikleri düzenliyor. Belediye Sokağı’ndaki tanıtım standı ise tüm İzmirlilere Meslek Fabrikası faaliyetlerini paylaşmak üzere ziyaretçilerini bekliyor.