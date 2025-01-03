Çocuklar gülsün diye oyuncak dağıttılar

BirGün EGE

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmetler Bürosu tarafından farklı yaş gruplarındaki özel durumları olan çocuklara hediyeleri teslim edildi.

Duyarlı yurttaşların desteğiyle 2023’te başlatılan ve 2024’te de sürdürülen Çocuklarımız Oyuncaksız Kalmasın Projesi’nde anlam ifade eden önemli günlerin öncesinde oyuncak desteği sağlandı. 2024’te 400 oyuncakla yüz çocuğun gülümsemesini sağlayan proje yurttaşlardan önemli oranda destek sağlandı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, tek amaçlarının çocukların yüzlerindeki gülümsemenin artmasını sağlamak olduğunu ifade ederken proje ortağı olan tüm vatandaşlara destekleri dolayısıyla teşekkür etti. Başkan Mandalinci, Bodrum Belediyesi olarak toplumsal dayanışma ve birliktelik duygusunu pekiştiren projeleri 2025 yılında da sürdüreceklerini belirtti.

2025 yılında da çocukların mutluluklarına ortaklık etmek için oyuncak desteğinde bulunmak isteyen vatandaşlar, Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Bürosuna başvurabilir.