Çocuklar güvenle büyüyor

BirGün EGE

Merkezefendi Belediyesi, ilçeye kazandırdığı kreşler ile ailelerin yaşamlarını kolaylaştırmaya, miniklerin çağdaş eğitim almasını sağlıyor. Kreşlerde çocuklar, deneyimli öğretmenler eşliğinde okul öncesi eğitim alırken, aileler de gönül rahatlığıyla işlerine odaklanıyor.

Anneler çocuklarını kreşe güvenle emanet ederek iş hayatına katılabiliyorlar. Muratdede Mahallesi’ndeki Merkezefendi Belediyesi Gamateks Osman Aydınlı Gündüz Bakımevi ile Sevindik Mahallesi’ndeki Nuran-Mesut Uzunoğlu Gündüz Çocuk Bakımevi, çalışan annelerin en büyük destekçisi oldu.

Kreşlerle kadın istihdamına, ekonomik özgürlüğüne ve kadının güçlenmesine destek olunuyor. İlçeye iki kreş kazandıran Merkezefendi Belediyesi tarafından temeli atılan ve hızla yükselen üçüncü kreşte çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.