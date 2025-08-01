Çocuklar için fırsat eşitliği sağlanıyor

BirGün EGE

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (BALMEK) bünyesinde açılan çocuk atölyelerinde resimden halk oyunlarına, akıl ve zekâ oyunlarından piyano eğitimine kadar pek çok branşta ücretsiz kurslar, çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü (BALMEK) koordinesinde başlatılan atölyelerde 8-18 yaş arasındaki öğrenciler yeteneklerini geliştiriyor.

Ailelerin omuzlarındaki maddi yükü hafifleten Başkan Akın, ücretsiz kurslarla çocukların ilgi alanlarına yönelik atölyelerde, uzman eğitmenler eşliğinde dersler almasına imkân tanıyor. Diğer kurslar için başvurular sürerken 8-18 yaş arasındaki öğrenciler, 0266 241 58 41 iletişim numarasından kayıt oluşturabiliyorlar.

Çocuğunu piyano kursuna yazdırdığını ve eğitimlerden çok memnun kaldığını söyleyen Recep Ermiş, “Çocuğumun müziğe karşı ilgisi vardı. Şu an kurslar da gayet iyi gidiyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’a bu imkânı sağladığı için teşekkür ederiz” dedi.

BALMEK’in piyano kursunda eğitim aldığını söyleyen Deren Kara, “Kursta piyano çalmayı öğrenince çok sevindim ve bu kursu çok sevdim. Artık ilk şarkımı çalmayı da öğreniyorum ve çok da mutluyum” şeklinde konuştu.

‘ÖZEL KURSLAR PAHALI’

Özel kursların ücretlerinin çok yüksek olduğunu, Büyükşehir Belediyesi’nin ise aynı kalitede ücretsiz kurslar verdiğini söyleyen Elif Ahsen Durmaz, “Özel kurslara gidecektim ama aşırı pahalı. Buraya ücret ödemiyoruz. Çok memnunum ve çok ilgililer” dedi.

Kurslarda eğitim alan öğrencilerden Derin Güneş, “Buraya annem sayesinde başvurdum. Kurslarla da aram çok iyi, 6-7 kursa gidiyorum. Bu hizmeti sağlayan ve başarılı bir yolda ilerleyen tüm hocalarıma ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederim” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.