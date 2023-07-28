Çocuklar mutlu, anneler huzurlu

BirGün Ege

Bornova Belediyesi’nin, çocuklar kadar ev kadını anneler için de açtığı Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri ilgi odağı oldu. Anneler 3-6 yaş arasındaki çocuklarını haftanın belirli günleri ve saatlerinde uzman eğitmenlerin görev yaptığı bu merkezlere bırakabiliyor.

Çocuklar bu merkezdeki güvenli ellerde hem eğlenip hem öğreniyor. Okul öncesine yönelik zekâ geliştirici oyunlarla keyifli zaman geçiren çocukların sosyalleşmesine katkı sağlanıyor. Çizim, boyama, kesme, katlama, yapıştırma gibi etkinliklerle el becerileri geliştiriliyor.

Özel etkinliklerin de yapıldığı merkezlerden yararlanan çocuklar, yılsonu gösterileri ile de ilk kez sahneye çıkmanın heyecanını yaşıyor.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, merkezlerin güvenli birer yuva olduğunu ifade ederek, “Sosyal belediyecilik anlayışı ile sayısını dokuza çıkardığımız ve yenilerini açmayı planladığımız bu merkezler sayesinde yavrularımızın gelişimlerine katkıda bulunurken annelerinin kendilerine zaman ayırarak gündelik işlerini yapmalarına ve sosyal yaşamın içinde daha fazla yer almalarına imkân sağlıyoruz” dedi.

Bornova Belediyesi’nin Altındağ, Evka 3, Mevlana, Naldöken, Pınarbaşı, Serintepe, Atatürk Mahallesi ve Doğanlar’da iki nokta olmak üzere açtığı toplam 9 Çocuk Oyun Aktivite Merkezi’nden 3-6 yaş arası 1.350 çocuk yararlanıyor. Annelerin çocuklarını günün belirli saatlerinde bırakabildiği merkezlerde uzman eğitimci kadrosu hizmet veriyor.