Çocuklar sağlıklı büyüyor

BirGün EGE

Kuşadası Belediyesi 6-14 yaş arası öğrenciler için başlattığı gıda destek projeleri kapsamında yaşama geçirdiği periyodik süt ve beslenme çantası dağıtımını gerçekleştirdi.

Veliler, Kuşadası merkez, Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde belirlenen dağıtım noktalarına gelerek; içerisinde su, süt, meyve suyu, taze meyve, kuruyemiş gibi sağlıklı gıdaların bulunduğu beslenme çantalarını teslim aldı.

Kuşadası Belediyesi ekipleri, büyüme çağındaki 2-5 yaş arası çocukların kemik gelişimlerine destek olmak amacıyla sürdürülen süt desteği kapsamında belirlenen adreslerin kapısını da çalarak sütleri teslim etti. Hanedeki her çocuk için aylık 8 litre olan süt desteğinden yararlanan aileler Kuşadası Belediyesi Başkanı Ömer Günel’e teşekkür etti. Aileler destekler için belediyeye başvurabiliyorlar.