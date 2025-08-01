Çocuklar satrançla düşünmeyi öğreniyor

BirGün EGE

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin yaz kursları kapsamında düzenlediği satranç eğitimleri, çocuklara sadece oyunu değil, stratejik düşünmeyi, sabırlı olmayı ve doğru zamanda doğru karar vermeyi de öğretiyor. Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz olarak sunduğu kurslar, yaz tatilini verimli geçirmek isteyen çocuklar için hem eğitici hem de keyifli bir alternatif sunuyor.

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşen derslerde minik katılımcılar, satrancın temel kurallarından başlayarak hamle stratejilerine kadar pek çok bilgi ediniyor. Satranç tahtasında yapılan her hamle, çocukların zihinsel gelişimine katkı sunarken, odaklanma ve problem çözme becerilerini de güçlendiriyor.

Kursların yoğun ilgi gördüğünü belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Yaz kurslarımızla çocuklarımızı hem eğlendiriyor hem geliştiriyoruz. Satranç kurslarımız sayesinde çocuklarımız düşünmeyi, planlamayı ve sabırlı olmayı öğreniyor. Aydın’da geleceğin güçlü bireylerini yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı. Veliler, çocuklarının satranç sayesinde dikkat süresinin arttığını ve boş zamanlarını verimli geçirdiklerini söyleyerek, Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ve Çerçioğlu’na teşekkür etti.