Çocuklar ücretsiz kurslarla buluşuyor

BirGün EGE

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen yaz kursları, çocukları sporla buluşturmayı sürdürüyor. Ücretsiz olan kurslar, çocuklara yaz tatilinde hem eğlence hem de gelişim fırsatı sunuyor. Futbol eğitimleri büyük ilgi görüyor. Alanında uzman antrenörler eşliğinde verilen eğitimlerde çocuklar, futbolun temel tekniklerini öğrenmenin yanı sıra takım ruhunu da deneyimliyor.

Paslaşmadan pozisyon almaya, disiplinli oyundan sportmenliğe kadar birçok alanda becerilerini geliştiren minikler, hem bedensel hem de sosyal gelişim açısından önemli kazanımlar elde ediyor. Kurslar sayesinde yeni arkadaşlıklar kuran çocuklar, yaz tatilini sporla iç içe, hareketli ve verimli geçiriyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sporun çocukların hayatındaki yerinin çok kıymetli olduğuna dikkat çekerek, “Çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlayacak projeler üretmek önceliklerimiz arasında. Yaz kurslarımızla çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmelerine ve özgüven kazanmalarına destek oluyoruz. Sporla büyüyen nesiller, sağlıklı bir toplumun temelidir” dedi.