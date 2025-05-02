Çocuklar ve aileler yalnız değil

BirGün EGE

Efes Selçuk Belediyesi, kadınlara ve çocuklara yönelik sosyal projeleriyle dikkat çekiyor. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in 2019’da göreve gelmesinin ardından hayata geçirdiği Şen Çocuk Atölyeleri ve Mahalle Kütüphaneleri ile çocukların eğitim sürecine katkı sunulmasının yanı sıra ailelere de destek sunuluyor. Efes Selçuk’un Belevi ve 14 Mayıs mahallelerinde bulunan Şen Çocuk Atölyeleri'nin yanı sıra Mahalle Kütüphaneleri ile çocuklar mutlu, aileler mutlu.

2019 yılından bu yana Efes Selçuk’ta ilk olarak Deppo Efes Soğuk Hava İşletmesi içerisinde yer alan Masal Evi ile tarım işçisi kadınların çocukları için hayata geçirilen Deppo Efes Masal Evi’nde anneler tarlada, bahçede ya da soğuk hava deposunda çalışırken çocuklarını Deppo Efes’e emanet ediyor. Belevi Şen Çocuk Atölyesi ve 14 Mayıs Şen Çocuk Atölyesi’nde 36 - 60 aylık çocuklar eğitici ve eğlenceli aktiviteler ile zaman geçiriyor. Şen Çocuk Atölyeleri aynı zamanda kadın istihdamına da katkı sunuyor.

Çocuk Atölyelerinin yanı sıra Mahalle Kütüphaneleri de kentte çocuklara ve ailelere katkı sağlayan projeler arasında yer alıyor. İlk olarak Zafer Mahallesi’nde atıl olarak bulunan Çamlık Parkı’nın yeniden düzenlenmesinin ardından Çamlık Parkı içerisinde yer alan kütüphane çocukların ders çalışmasına olanak sağlıyor. Son olarak yine Zafer Mahallesi’nde açılışı yapılan Direniş Parkı ve Şükrü Özkaynak Mahalle Kütüphanesi de çocukların oyun oynayabileceği, ders çalışabileceği bir alan olarak ailelerin ve çocukların beğenisini kazandı.

HERKESE DOKUNMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Belediyeciliğin bir kentte yaşayan insanlara dokunmak olduğunu belirten Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Biz bir iş, bir proje üretirken kentte yaşayan herkesin özellikle de kadınların ve çocukların hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Yaşanan ekonomik sıkıntılar en çok çocukların eğitimini ve kadınların yaşam kalitesini etkiliyor. Biz kadınlar üretime katılırken gözleri arkada kalmasın diye Deppo Efes Masal Evi’nde, Çocuk Atölyelerinde çocuklarının bakımını üstleniyoruz. Diğer yandan eğitim gören çocuklarımızın hem bilgi ve dersleri ile daha çok iç içe olmaları, hem de daha çok kitap okumaları ve tüm bunlar yaşanırken oyun oynamaları için parklarla birlikte Mahalle Kütüphanelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Çocuklar mutluysa, aileler mutlu, haliyle biz de mutluyuz” dedi.