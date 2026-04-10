Çocuklara 3 ayda 22 bin litre süt desteği

BirGün/EGE

Kuşadası Belediyesi’nin ‘Kuşadası'nda Çocuklar Lıkır Lıkır Süt İçiyor’ sloganı ile büyüme çağındaki çocuklar için başlattığı süt desteği devam ediyor.

Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından 2026 yılının ilk 3 ayında, çocuklara 22 bin 62 litre süt dağıtıldı.

Sosyal belediyecilik anlayışı ve vatandaş odaklı hizmetleri ile Türkiye’ye örnek olan Kuşadası Belediyesi, 3 yıl önce ihtiyaç sahibi ailelerin 2-5 yaş arasındaki çocukları için süt desteği projesini başlattı.

Ülke genelindeki ekonomik kriz karşısında dar gelirli ailelere destek olmak için başlatılan projede, her ay 6 litre süt düzenli olarak çocuklara ulaştırıldı.

İhtiyaç sahibi aileler, çocuklarının sağlıklı büyümesine katkı sunan proje dolayısıyla Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür etti.

Çocukları için süt desteğinden faydalanmak isteyenler 444 71 14 numaralı Güvercin Masa hattını arayabilirler.