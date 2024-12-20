Çocuklara destek, annelere istihdam

BirGün EGE

Efes Selçuk Belediyesi, Şen Çocuk Atölyeleri ile kentte yaşayan çocukların hayatına dokunmaya ve kadın istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. Özellikle kadınlara ve çocuklara yönelik sosyal belediyecilik çalışmalarıyla tüm Türkiye’ye örnek olan Efes Selçuk Belediyesi, Şen Çocuk Atölyeleri ile 36-60 aylık çocukların mental gelişimine destek olurken kadınların istihdamını da artırıyor. Efes Selçuk Belediyesi tarafından hayata geçirilen Şen Çocuk Atölyelerinin yanı sıra Deppo Efes Masal Evi’nde de tarım emekçisi kadınlar çalışırken çocuklarının bakımı üstleniliyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılan 14 Mayıs Mahallesi Şen Çocuk Atölyesi’nden memnun olduklarını belirten Ersin Adal “İşimize rahat gidiyoruz. Belediyemiz bizi çok rahatlattı. Çocuklar her gün buraya gelmek istiyor. Çocuğumun gelişimi çok iyi” diye konuştu.

Öğretmenlerin ilgisinden memnuniyetini dile getiren Aysel Göle ise şöyle konuştu: “Torunum evde yemek yemiyordu ama burada yiyor. Servisle kapımızın önünden alıyorlar. Tüm öğretmenlerimize ve başkanımıza teşekkür ederim.”

Hatice Çokyaman, çocuğundaki olumlu değişiklikleri gözlemlediğini belirterek şunları söyledi: “Çocuğumu bırakacak yerim yoktu, bu yüzden çalışamıyordum. Ama buraya güveniyorum ve çocuğumu gözüm kapalı emanet ediyorum. Oğlum da mutlu, ben de mutluyum.”

Azize Gülden de memnuniyetini dile getirerek şunları söyledi: “Bize çok büyük faydası var. Çalışırken gözümüz arkada kalmıyor. İyi ki burası açılmış. Efes Selçuk Belediyesi’ne teşekkür ederim.”

Tuğçe Biçer de çocuğundaki olumlu değişikliklere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Belediyemizin böyle bir çalışma yapmasından çok memnunum. Oğlum epey bir ilerleme kaydetti. Burada herkes çocuklarımızla çok ilgili. Biz çok memnunuz.” Efes Selçuk Belediyesi tarafından 14 Mayıs Mahallesi’nde açılan Şen Çocuk Atölyesi’nden ve Belevi Şen Çocuk Atölyesi'nden 36 – 60 ay arası çocuklar ücretsiz olarak yararlanabiliyor.