Çocuklara yönelik projelere tam not

BirGün EGE

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Aydın’a kazandırılan Disleksi Merkezi’nde dersler devam ediyor. Öğrenciler ve veliler, Büyükşehir Belediyesi Disleksi Merkezi’nin Aydın’a kazandırılmasından dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Tamamıyla ücretsiz hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Disleksi Merkezi’nde öğrenme güçlüğü yaşayan ilk ve ortaokul öğrencilerinin eğitimlerine destek olunuyor. Tüm dersler için destek eğitimlerinin gerçekleştirildiği merkezde öğrenciye özel bireysel destek eğitim programları, öğrenme becerilerini geliştirecek uygulamalar, çoklu duyusal yöntemler ile eğitimler ve psikososyal becerileri geliştirecek eğitimler de veriliyor.

Disleksi Merkezi bünyesinde eğitimlerin yanı sıra öğrenme güçlüğü yaşayan miniklere yönelik farkındalığı artırmak için programlar da düzenleniyor. Disleksi Merkezi’nde kısa sürede büyük başarı Büyükşehir Belediyesi Kurum Hekimi Uzman Nörolog Olcay Karaca, Disleksi Merkezi’nde kısa süre içerisinde büyük başarı sağlandığını belirterek velilerin ve öğrencilerin eğitimlerden memnun olduğunu ifade etti.

Kızının eğitimleri için geldiği Büyükşehir Belediyesi Disleksi Merkezi’ni Aydın’a kazandıran Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür eden Gülhan Akarca, “Daha öncesinde bilmiyordum fakat büyüdükçe kızımda disleksi eğitimi gereğini hissettik. Öncesinde kekelemeler başladı sonrasında da harf karıştırmaları gördük. Ocak ayında açıldığını duyduk, ‘Kabul edilir miyiz?’ sorusu da aklımızdan geçiyordu fakat Büyükşehir Belediyesi bana kendileri ulaştılar. Kendileri bana ulaşınca çok mutlu oldum. 1 aylık çalışma ile bile kızımda o kadar çok farklılık gördük ki; 4 senedir rehabilitasyona gidiyor normalde ama biz hep inişli çıkışlı şekilde gitmiştik. Burada geçirdiği 1 ayda ise çok fark etti. Öğretmenlerimizden de çok memnunuz” dedi.