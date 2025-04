Çocuklarımız için bir imza

Günlerimiz cezaevi önlerinde, çocuklarımızın “Bizi içerden almadan, gündemden düşürmeyin, bizi unutturmayın” seslerine ses olabilmek için koşturarak geçiyor.

Anne Baba Dayanışma Ağı’mızla birbirimizi bulduğumuz her an hepimize, tüm anne babalara çok iyi geliyor. Depremi, salgını yaşadığımızda dayanışmanın ne kadar büyük güç verdiğini hep birlikte yaşamıştık. Şimdi yine her gün hep birlikte dayanışmanın o sihirli gücüne tanıklık ediyoruz.

Eğitim çocuklarımızın gelecek umudu. Cezaevi koşullarında çocuklarımız günlerdir sınavlara hazırlanmaya çalışıyor. Sınav, ders kaynaklarının ulaştırılmasında yaşadığımız sorunlar da sürüyor. Çocuklarımızın vize, sınav haftası, takvimi başladı. Çocuklarımızın daha fazla eğitim hakkı mağduriyeti de yaşamaması için çözümler üretmeye, var olan haklarını korumaya çalışıyoruz.

Düzenli ilaç kullanması gereken, gözaltı sırası ve sonrasında darp edildiği için ilaç kullanması gereken çocuklarımıza ilaç ulaştırılması konusunda da sorunlar yaşanıyor.

İl dışında yaşayan, çalışan anne babalar yalnızca görüş günlerinde gelebiliyor. İl dışında yaşayan anne babaların, ailelerinin yaşadıkları, her gün Silivri’de, çocuklarının yakınında olamamak da yaşadıkları her günü daha da zorlaştırıyor. Silivri’de tanıştığımız bin bir emekle çocuğunu tek başına büyüten ve İstanbul dışında yaşayan, çalışan bir anne göz yaşları ile arıyor; “Dün oğlumun doğum günüydü ve yanında olamadım” diyerek… Oğlu hem çalışıp hem okumaya çalışarak kendine bir gelecek yaratmaya çalışırken tutuklanan gençlerden…

Depremde haftalarca, aylarca dayanışma için deprem bölgesinde koşturan tutuklu çocuklarımız da var cezaevinde, depremin yaşandığı illerden evlerini, sevdiklerini kaybeden, o zor koşullarda üniversite kazanarak İstanbul’a gelen çocuklarımız da.

Lise son sınıfta olan bir yandan açık lisede okuyup, bir yandan da çalışarak bir yaşam kurmaya çalışan çocuklarımız da cezaevinde. On sekizli yaşlardan itibaren yaşadıkları farklı illerden gelerek burada çalışıp bir gelecek yaratmaya çalışan çocuklarımız da var, yalnızca bir aileden üç gencin de tutuklandığı aileler var. Ev hapsi alan çocuklarımıza yaşatılanlar var.

O kadar çok hikaye var ki… Her çocuğumuzun, her gencin hikayesi artık tüm anne babaların hikayesi, hepimizin hikayesi.

Çocuklarımızın “bizi unutturmayın” çağrısıyla her akşam 21:00’da hasthag çalışmasına devam ediyoruz. Çocuklarımız için bir imza diyerek imza kampanyamızı yaygınlaştırıyoruz. Ulaşabildiğimiz tüm siyasi partileri, odaları, sendikaları, vakıf, dernek, ağ, platform olarak çalışma yürüten tüm gönüllü kurumları, ulaşabildiğimiz herkesi hasthag çalışmamızı, imza kampanyamızı yaygınlaştırmaya, çocuklarımızın 18 Nisan’daki ilk davasında birlikte olmaya çağırıyoruz.

Her gün X, instagram, bluesky, facebook sayfalarımıza yüzlerce dayanışma mesajı geliyor. Silivri’deki dayanışma masamıza İstanbul’un her yerinden hatta yakın illerden, ilçelerden Anne Baba Dayanışma Ağı’mızın dayanışma gönüllüleri geliyor. Her destek, her dayanışma o kadar değerli ki.

Çocuklarımızın serbest bırakılması için, eğitim hakları için, yaşamları, gelecekleri, umutları, hayalleri için her ses, her dayanışma, her imza çok ama çok değerli.