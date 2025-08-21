Çocukların saçlarını kapatanlar grevleri günah ilan edenlerdir

Diyanet Cuma hutbeleriyle siyasi iktidar sözcülüğünü sürdürüyor. Haziran’da kamu işçilerinin eylem sürecinde hükümetin kamuda çalışan 600 bin işçiye yüzde 17 teklif ettiği gün Diyanet İşleri Başkanlığı camilerde okunması için cuma hutbesi yayımladı. Hutbenin içeriği iş yavaşlatmanın, grevin günah olduğu, verilen zamdan fazla zam istemenin haram olduğuydu.

Geçtiğimiz haftalarda ise kadınların giyim tercih ve özgürlüklerini hedef alan, başörtüsü ve kapanmayı dayatan hutbenin hemen ardından kadınların eşit miras hakkını hedef alan hutbe yayımlandı.

Adalet Bakanı’nın “Medeni Kanun’u sil baştan ele alacağız” açıklaması siyasi iktidarın uzun süredir temel gündemi. Bu konuda çok sayıda adım da atıldı. Atılan son adımlardan biri Kasım 2024’te yayımlanan Tapu Sicilinde Arabuluculuk Uygulamaları Genelgesi idi. Aile içinde uzlaşma adı altında din araçsallaştırılarak kadınların haklarından vazgeçmesi dinin gereğidir denilerek kadınların miras hakkının ihlal edilmesi için arabuluculuk adıyla hukuki kılıf hazırlandı.

Diyanet’in kadınların kıyafet özgürlüğünü hedef alan hutbesinin hemen ardından HÜDAPAR’ın okulöncesi ve ilkokullardaki kız çocukları için hazırlanan kıyafet yönetmeliğindeki “başı açık” ifadesinin değiştirilmesi gerektiği açıklaması da tesadüfi değil.

Yine Memur Sen’in toplumsal cinsiyet eşitliğini hedef alan açıklamalarının hemen sonrasında aileyi korumak, başörtüsüne özgürlük “Anayasa değişsin, Aile korunsun” imza kampanyasını yürütmesi de planladıkları sürecin adımlarıydı.

∗∗∗

Genel seçim öncesi “başörtüsüne özgürlük” denilerek gündemleştirilen Anayasa tasarısında amaçlananın ne olduğunu görmüştük. Kadınların tüm hakları hedef tahtası haline getiriliyordu. Kamuda, özelde, kamu hizmeti veren, alan yaşamın her alanında kadınların, kız çocuklarının nasıl giyinmesi gerektiğini düzenleyen, dayatan Anayasa değişikliği ile zorunlu örtünmenin hazırlığı yapılıyor. Kıyafet dayatmasına uymayanlar için devlet gerekli tedbirleri alacaktır denilerek Afganistan, İran’daki ahlak polisliği Türkiye’ye getirilmek isteniyor.

Memur Sen’in son toplu sözleşme maddeleri, çalıştay raporları yarı zamanlı, esnek çalışma adıyla aileyi güçlendirmek argümanları ile kadınların çalışma hakkının da önümüzdeki günlerde hedef alınacağını gösteriyor.

Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler, Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere tüm bakanlıklar, siyasi iktidar destekçisi sendika, vakıf, dernek, platform adıyla çalışma yürüten yapılar kadınların, kız çocuklarının haklarını hedef alan çalışmalarını topyekûn bir seferberlikle sürdürüyor.

Tüm bu adımlar kapitalizmin, sermayenin ihtiyaçlarından bağımsız değil.

Toplumsal cinsiyet meselesinde sistem için iki kriz iç içe geçiyor. Bir yandan pazar ve üretim ilişkileri değişirken diğer yandan yeniden üretim ve bakım krizi ortaya çıkıyor ve ailenin şekil ve işlevi evriliyor. Yoksulluğun, işsizliğin artışı ile geleneksel biçimde tanımlanan erkeklik rollerini yerine getiremeyecek erkek kitlesi giderek büyüyor. Kapitalist düzeni ayakta tutan ideoloji çöküyor. Asıl suçluyu gizlemek için de suçlu aranıyor. Halka bir şey vadedemeyen siyasi iktidar kapitalizmin ihtiyaçları için dini de araçsallaştırarak başka kesimleri düşmanlaştırıyor, şeytanlaştırıyor, hedef alınabilecek suçlular haline getiriyor.

Suçlu ilan edilen kesimlerin başında kadınlar, kız çocukları geliyor. Erkeklere; “Kadınlar kamusal yaşamda olmasa, çalışmasa işsiz kalmazsınız, yoksullaşmazsınız, zorunlu eğitim süresi erken yaşta evliliğe engel, eğitim süresi uzun olmazsa bekâr kalmazsınız” deniliyor.

∗∗∗

Kadınları düşmanlaştırmanın ilk sözcülerinin başında da Vatikan geliyor. Kapitalizmin krizinin, ekonomik krizin dünya genelinde artışı ile 90’lı yıllarla birlikte toplumsal cinsiyet karşıtlığını, kadın düşmanlığını başlatan ve geliştiren Vatikan’dı. “Yerli ve milli” adıyla kadın haklarını hedef alan siyasi iktidar sözcüleri, Vatikan’ın, kapitalizmin sözcülüğünü yapıyor.

2011’de Kuran kurslarına ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklikle 12 yaşından küçük çocukların başlarının kapatılmasının önü açıldı. 2012’de 4+4+4 yasası sonrası ortaokuldan itibaren çocukların saçlarının kapatılması yasal olarak düzenlendi. 2013’te 4-6 yaş Kuran kursları uygulaması başlatıldı. 2021’de Milli Eğitim Şurası sonrası okullarda, camilerde, toplum temelli kurum adıyla tarikat yapılarının binalarında, belediyelerde 4-6 yaş Kuran kurslarının yaygınlaştırılması kararı alındı. Yönetmeliklerle, protokollerle 4-6 yaş, 7-10 yaş ve sonrası yaş gruplarına ilişkin açılan Kuran kursları okullar, camiler başta olmak üzere daha da yaygınlaştırıldı. İmam hatipler, hafızlık eğitimi veren yerlerden sonra bu kurslarda da fiilen karma eğitim kaldırıldı, çocukların 4 yaşından itibaren saçlarının kapatılması olağanlaştırıldı.

4 yaşından itibaren çocukların saçlarını yasaklayanlar yetmez genel bir yasal değişiklik istiyoruz diyor. Yasakçılığı özgürlük diyerek pazarlıyorlar.

Kadınlara, kız çocuklarına yaşatılanlar laiklik mücadelesinin eşitlik mücadelesinden, sınıf mücadelesinden bağımsız olmayacağının en açık kanıtı.

Kız çocuklarının saçlarını yasaklayanlar, grevleri de Cuma hutbeleri ile günah olarak ilan edenlerdir.