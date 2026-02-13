Çocuklarla kreşten üretime

BirGün/EGE

Merkezefendi Belediyesi’ne bağlı kreş öğrencileri, Atatürk Bilim Merkezi’ndeki topraksız tarım serasında yetiştirilen ürünleri yerinde inceleyip hasat etti. Öğrenciler bilim merkezinden sofraya uzanan üretim döngüsünü deneyimleyerek öğrendi. Minikler, üretim süreci hakkında bilgi alarak biber, domates ve marulları kendi elleriyle topladı.

Bilim merkezindeki uygulamalı eğitimde çocuklara iklim değişikliği, su tasarrufu ve sürdürülebilir tarım konularında bilgilendirme yapıldı. Çocuklar, topladıkları sebzelerle salata hazırlayarak öğle yemeklerinde tüketti. Böylece üretim süreci, belediyeye bağlı kreşte sağlıklı öğüne dönüşerek örnek bir üretim ve tüketim döngüsü oluşturdu.