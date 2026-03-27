Çocukluk, taşra toplumsal hafıza

Şirvan YAŞAR

Özgür Çırak, taşrayı romantize etmeden ama onun sertliğini de gizlemeden yazan isimlerden biri. 2019’da yayımlanan ilk öykü kitabı Sıcacık Bir Ev ile dikkat çeken, ardından Ormandan Gece Gelen ve Biz de Yarın Güleriz ile anlatı dünyasını derinleştiren Çırak, bu kez ilk romanı Baksan Herkes İyi ile okurun karşısında. Çırak’la çocukluğun yazıya bıraktığı izleri, taşranın ahlaki gri alanlarını ve edebiyatın tanıklık gücünü konuştuk.

Çocukluğunuzun o uçsuz bucaksız gökyüzünde, kitaplarla kurduğunuz dostluk ve yazma eylemiyle olan ilk temasınız nasıldı? Bugünkü yazınsal kimliğinizi nasıl şekillendirdi?

Gökyüzü gibi bir şey bu çocukluk, hiçbir yere gitmiyor, dizelerini ben de sıkça alıntılarım. Çocukluk, çocukken kaçıp kurtulmak istediğimiz, büyüyünce de dönüp dönüp yüzleştiğimiz bir yer. Saklayan, koruyan, ana rahmi benzeri bir rahatlığı da tarifliyor bana çocukluk. Çocukken oyun oynamaktan, yaramazlık etmekten, bisiklet sürmekten başka pek de bir faaliyetim olmadı. Kitap okumak, kitapla bir bağ kurmak, kitapların dünyasında kaybolmak bizim oralara pek uğramazdı. Bizim televizyonumuzu da koyduğumuz o büyük vitrinin kapaklı dolabında 70’li yılların politik atmosferini anlatan kitaplar, elifba, cüzz kitaplarıyla koyun koyuna yatardı. Kapaklarını çevirip içine bakmalarım lise yıllarının sonuna tekabül eder. Bugünden o günlere baktığımda çocukluğumun geçtiği mekânların, benim içinden geçtiğim korkuların, bazı sahnelerin, anların yazdığım metinlerde kendini gösterdiğine şahit oluyorum. Çünkü gökyüzü gibi bir şey bu çocukluk.

“Baksan Herkes İyi” ile 1990’lı yılların taşrasını, 12 Eylül sonrasının o grileşmiş alacakaranlığında bir nahiyede konumlandırıyor. Herkesin birbirini tanıdığı ama kimsenin birbirine gerçekten "dokunmadığı"; hırsın, güç ilişkilerinin ve "öteki" kavramının daha çıplak yaşandığı bir atmosfer bu. Bu yolculuğun dinamiklerinden bahseder misiniz?

Hikâye anlatmaya ilk başladığımda öykü yazmıyordum. Bir tiyatro oyunu, ardından bir masal, sonra bir roman yazmıştım ama bu metinler yayımlanmadı, o gençlik hevesinin tatlı anılarına dönüştü. Bu ürünlerden birini eşim Sevda, kısıtlı imkânlarıyla tek bir kopya olarak matbaada bastırıp getirmişti. Bu vesileyle ilk yayımcım da Sevda’dır. Öykü ile başlamayan ama iki öykü kitabı yazan (Sıcacık Bir Ev ve Biz de Yarın Güleriz) öyküyle anılan birisi oldum. Bu iki öykü kitabının ara durağı Ormandan Gece Gelen isimli novellamdı. Yalnızca hikâye anlatmakla ilgili bir iş yapıyorum. Bazen öykü biçiminde, bazen novella veya roman formunda bir yolculukta etki yaratmaya çalışıyorum. Öykü ve roman hikâye anlatmanın farklı biçimleri yalnızca.

Kitaptaki, "Sönmez Hoca ne anasının gözüdür..." ifadesi, taşranın hangi yüzüne ayna tutuyor?

Taşrayı ne güzellerim ne de yerin dibine batırırım. Taşrada henüz kopmayan bağlar insanı güvende tutar, birinin, bir gözün sizi sürekli takip ettiğini bilerek yaşarsınız. Bazen konforludur da, normlara uyum beceriniz taşrada göze batmadan yaşamanın imkânlarını genişletir. Tüm çocukluğum ve ilk gençliğim taşrada geçti. Dedikoduyu, hasetliği, her şey yolunda giderken yoluna çıkan bir taşa takılıp düşmeni bekleyen pek yakınındaki gözleri hesaba katarak yaşamak gerekir. Herkes birbirini tanır, zaten bu kolektif tanışıklığın yarattığı hayali gözdür her eylemimize çekidüzen veren. Çekidüzen derken olumlu bir şeyi işaret etmiyorum. Sönmez Hoca’yı da böyle okumak lazım. Taşrada hayatta kalmanın, itibarlı, sözü geçer biri olmanın olanaklarını kovalamıştır Sönmez Hoca. Bir liseye de müdür olmuştur. Ama kendisinden daha fazla performans bekleyen, doymak bilmez bir karnı vardır mekânın, taşranın. İnsana dair ne varsa Sönmez Hoca’da da var. Kundera, "Roman kahramanlarının yargılanmaya değil, anlaşılmaya ihtiyaçları var" diyor. Bu romanda da bir ahlaki iğne deliği var, okurken o delikten geçmeye çalışıyor okur. Sönmez Hoca taşradır, taşra Sönmez Hoca’dır.

Taşradan kente göç, Türkiye’nin sosyo-politik sorunlarının altında yatan o kadim kırılmanın ana sebebi mi?

Taşradan kente göçü anlamak için 1950’ye gitmek lazım. Demokrat Parti’nin iktidara gelişi, traktör ve biçerdöver sayısının artışı, makineleşmenin getirdiği işsizlikten usanıp kente göçen kitleler. 1950’lerin başında büyük şehirlerdeki gecekondulaşma yüzde 20’lerdeyken 50’lerin sonunda yüzde 60’lara kadar çıkıyor. Bu kent olgusunun edebiyatımızdaki etkisi de büyük. Okuryazar oranının artması, yazarların, şairlerin ürünlerini paylaşacağı okurun artması, kaldı ki ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum gibi varoluşsal soruların sorulması için de şehre ihtiyaç var. 1950 kuşağı kentleşmenin ürünü. Apar topar ve plansız yapıldığı için sorunları da beraberinde getirdi ama edebiyatımız için sıçrama tahtası oldu bu göç olgusu. Taşrada “öteki” olmak meselesine gelirsek, biraz önce taşrada insanları takip eden bir gözden bahsetmiştim. Focault’tan alıntıyla panoptikon diyelim. Ötekinin bu panoptikondan kaçma şansı yok. Azıcık saçı uzun diye, top sakal bıraktığı için dayak yerdi gençler. Bıraktım öteki olmayı... Baksan Herkes İyi’yi politik bir zemine de oturtan bu öteki meselesi sanırım. Yüzleşmediğimiz çok marazlar var. Maraş Katliamı da onlardan biri.

Kitabınız, 26 Aralık 1978 Maraş Katliamı’na da değiniyor. Toplumsal yaraların sağaltılmasında veya unutturulmak istenen acıların kayda geçirilmesinde edebiyat, bu noktada nasıl bir "tanıklık" aracına dönüşüyor?

Önemsediğim bir mesele bu. Sanat ürünlerinin, sözlü veya yazılı, geçmişten bugüne gelen ürünler, bir ortak hafıza inşa ediyor. Ciddi toplumsal travmalar, gruplar arasında ciddi yarıklara, iyileşmesi zor yaralara dönüşüyor. Gazi Olayları, Maraş Katliamı, Sivas Madımak Katliamı gibi toplumsal olaylarının da sanat ürünleri tarafından bir ortak hafızaya dönüştürülmesi, bu elim olayların bir daha yaşanmaması ve bu acıları çeken insanların, yaşadıkları toplumla organik bağlarının kopmaması için elzem. Bir sanat ürünü çok bireysel bir trajediyi anlatırken de toplumsal hafızaya katkı koyar, yeter ki hikâyesi varmış gibi görünüp ilizyona alet olmasın. Edebiyattan beklentim var, salt estetik değil toplumsal beklentilerim de var.