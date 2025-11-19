Çok kişisel bir yazı: Ücretli öğretmenlik teklifi

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin yanı sıra kamuoyunda “ücretli öğretmen” olarak bilinen ve ek ders ücreti karşılığında çalışan on binlerce öğretmen bulunuyor. Sayılarının yüz bine yaklaştığı tahmin ediliyor. 2014-2016 yılları arasında ben de ücretli öğretmen olarak çalıştım. Ancak bu yazının sebebi o değil.

16 Kasım Pazartesi. Bir haberle ilgilenirken telefonum çaldı. Karşıdan bir kadın sesi geldi, “Mustafa Kömüş’le mi görüşüyorum? Hocam şu anda çalışıyor musunuz?” Tabii soruyu anlayamadım. Karşıdaki ses devam etti: “Vedat Barceğci Ortaokulu’ndan arıyorum. Sosyal bilgiler öğretmenine ihtiyacımız var. Çalışmayı düşünür müsünüz?”

Ne diyeceğimi bilemedim. Elbette kabul etmedim bu teklifi. Sadece “Ben gazeteciyim” diyebildim. Bana başvuru yaptığımı, bunun için arandığımı söyledi. Oysaki ben başvuru yaptığımı hatırlamıyorum.

15 BİN ATAMA MÜJDESİ

Gelelim yazının sebebine. Aynı gün Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 15 bin sözleşmeli öğretmen atanacağını müjde gibi duyurdu. Tekin, atamaların 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde açıklanacağını duyurdu. Yani yeni atanacak öğretmenlere hediyesi bu olacakmış.

Ancak bana gelen telefon aslında bir durumu net bir şekilde gösteriyor. Binlerce öğrenci şu anda öğretmensiz ya da ücretli öğretmenle eğitime devam ediyor. Yukarıda da değindiğim gibi ücretli öğretmen olarak iki yıl MEB’e bağlı bir okulda çalıştım. Dolayısıyla ücretli öğretmenlerin şu an yaşadıklarını bire bir yaşadım. EBen bir sosyal bilgiler öğretmenliği olarak iki yıl sınıf öğretmenliği yaptım. İngilizceyi de, fen bilimlerini de, Türkçeyi de ben anlattım. Bugün bazı sınıflarda ise ilahiyat mezunları, açık üniversite mezunları sınıf öğretmenliği yapıyor.

Peki, ücretli öğretmenler neler yaşıyor? Aldıkları maaşlardan başlayalım. Ek ders ücreti ders saati başı 151,88 lira. Eğer bir öğretmen haftalık 30 saat derse girerse alacağı haftalık maaş 4 bin 556 lira. Bunu 4’le çarparsak 18 bin 225,6 lira. Eğer 30 günlük ayda iki gün hafta içine denk gelirse de 12 saat derse gireceği için 1.822 lira daha. Yani toplamda asgari ücretten 2 bin 55 lira daha az. Yani aynı öğretmenler odasında bulunduğu kadrolu ya da ücretli öğretmenlerin yaklaşık 3’te 1’i kadar aylık kazancı oluyor.

Sadece bu da geliyor. Sigortası günlük olarak hesapladıkları için çalışmadıkları gün devlete de borçlanıyor ücretli öğretmenler. Genel Sağlık Sigortası borcu her gün artıyor.

Devlet memuru statüsüne giremedikleri için kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin yararlandıkları birçok haktan da yararlanamıyorlar.

HAYALLERİ YIKILAN YÜZ BİNLER

Dönelim yazının başına. Telefon geldikten sonra bütün gün bu teklifi düşündüm. Çocukluğundan itibaren sosyal bilgiler öğretmeni olmak isteyen bir kişi olarak elim defalarca telefona gitti ve arayıp kabul ediyorum demek istedim. Aklıma üniversiteden mezun olduğum o ilk gün geldi. O gün kurduğum hayalleri, düşünceleri hatırladım. Yüz binlerce eğitim fakültesi mezunu da benimle aynı durumu yaşardı eminim.

Eğitimde nereden tutsak elimizde kalıyor. İşte bu da onlardan bir tanesi de ücretli öğretmenlik. Biraz kişisel ama çokça genel olarak eğitimin önemli bir sorunu olan ücretli öğretmenliğin ne olduğunu anlatmak istedim.

Evet, 24 Kasım’da 15 bin öğretmen daha atayacak Bakanlık. Peki, binlerce ücretli öğretmenin bu yaşadıkları ne olacak?