Çoklu afetler döneminde orman yangınları

Ünal Başak - Akademisyen

Orman yangınlarını ihmaller, hazırlıksızlıklar ve yanlış bilgilerle dolu bir sarmalda tartışmaya çalıştığımız bu günlerde, yangınlarla ilişkili olaylar dizisi bizi bir kere daha çevre adaletini sorgulamaya itiyor.

Orman yangınlarının bu coğrafyada tarihsel ve ekolojik bir olgu olduğu biliniyor, öte yandan son yıllarda giderek sıklığının, etkilediği bölgenin ve şiddetinin arttığı ve sistem zafiyetleriyle beraber birer felakete dönüştüğü de ortada. Bu noktada ‘sıklık ve şiddet artışı’ yalnız orman yangınları için değil, ülkenin ardı ardına sınandığı diğer afet türlerinde de gözlemlenen bir durum. Bu durumun mevcut çağın yeni normali olduğunu söyleyenler de bulunuyor.

Neden daha sık, neden daha yaygın ve neden daha şiddetli sorusuna verilecek onlarca cevap arasından en çarpıcıları kentlerle ormanlar arasında kaybolan sınırlar, insan orman etkileşiminin artması, denetlenmeyen ve düzenlenmeyen elektrik hatları altyapıları, risk yönetimine dayanmayan afet politikaları oluyor.

Öte yandan, çevre adaletiyle iç içe bir diğer unsuru yani iklim adaletini ve iklim krizini de unutmamak gerekiyor. Daha sıcak, daha kuru ve daha uzun sıcak dönemleri getiren ve yağmacı enerji politikaları nedeniyle hızı kesilemeyen insan kaynaklı iklim krizi, orman yangınlarının felakete dönüşmesinde en belirgin nedenlerden biri. İklim değişikliği orman yangınlarını ilk başlatan neden olmasa da sıcak ve kuru hava rüzgarla birleştiğinde yangının hızını ve yayıldığı alanı artırıyor, aynı anda onlarca yangının görülmesine neden oluyor, bu bakımdan “yangına körükle gidiyor”.

İklim kriziyle beraber giderek daha fazla tartıştığımız konulardan biri ise, afetler söz konusu olduğunda birleşik olaylar veya zincirleme olaylar görülmesi. Yani birbirini tetikleyen, eş zamanlı ya da ardı ardına oluşan, peşi sıra aşırı hava olayları. Örneğin aşırı sıcak havanın ve kuraklığın ortaya çıkan yangınların şiddetini artırması, yangın sonucunda artan hava kirliliği, yangından sonra gelen sağanak yağışların toprağın tutma kapasitesinin yok olması nedeniyle ani sel ve heyelanlara dönüşmesi çarpıcı örnekler olarak karşımıza çıkıyor. Bu olayların peşi sıra ve birleşik etkileri bir araya geldiğinde, ekosistemler ve toplumlar üzerinde tekli afetlerin ayrı ayrı toplamlarından daha büyük bir yıkıma neden oluyor. Bu birleşik ve/veya zincirleme olay dizisinin mekanizmalarını ve olası etkilerini tüm çerçevesiyle anlamaktan henüz uzak olduğumuz bir gelecek bizi bekliyor.

Bir afetler sarmalında olduğumuz bugünlerde ve gelecekte hazırlıklı olmanın ne anlama geldiğini de yine çevre adaleti üzerinden sorgulamak gerekiyor. Çağın yeni normalini kabul etmek, yeni normale karşı bireyi ‘apansız’ afetlerin ‘çaresiz ve pasif’ bir nesnesi haline getirmek zorunda değil. Haftalardır orman yangınlarıyla mücadele için dört bir yandan yükselen sesler, bize yurttaşların bu çaresizlik rolünü kabul etmekten uzak olduğunu da gösteriyor. Orman yangınları söz konusu olduğunda yağma ve talan politikalarına kurban edilen doğanın yıkımını saklamak mümkün olmuyor. Alevler ve dumanlar arasında dakika dakika canlı izlenen felaketin büyüklüğü, bize suçluyu arama işini bırakmıyor, doğrudan gözler önüne seriyor.

Çoklu afetler, bütünleşik ve kapsamlı bir afet risk yönetim sistemi gerektiriyor. Artık orman yangınlarını yalnızca orman yangını olarak ele almak mümkün değil, bu yüzden doğayı ve yurttaşı merkeze alan politikalar olmaksızın mücadele etmek de mümkün olmuyor. Bugün ne yangınları önlemek ne de söndürmek konusunda başarılı olmayan ve haftalardır süren felakete tablosu, bundan ne kadar uzak olduğumuzun bir yansıması.

Tüm bu süreçlerde toplumun bilgi edinme hakkı ise yeni bir anlam buluyor. Afetlerden korunma ve mücadele noktasında en kritik uygulamalardan biri iyi çalışan, etkili uyarı sistemleri. Riskin etkili izlenmesi ve toplumun uyarılması için bir erken uyarı sistemi kurulması artık göz ardı edilemeyecek bir gereklilik, afet hazırlık çalışmalarının sıfır noktası oluyor.

Afet risk yönetiminin kamunun bir görevi olduğu aşikar, bu sorumluluk neoliberal politikalara kurban edildiğinde ortaya çıkan sonuç ise yangın örneğinde saklanamayacak kadar göz önünde. Birleşik veya zincirleme aşırı olaylar çağında, doğamızı ve dünyamızı korumak için örgütlü ve güçlü mücadeleyi sürdürmek, her canlı için çevre adaletini haykırmaya devam etmek gerekiyor.