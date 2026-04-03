Colani’nin Almanya çıkarması: Suriyeliler geri dönecek mi?

Suriye’deki “geçiş döneminin” Cumhurbaşkanı Ahmet Şara’nın (Muhammed Colani) Berlin ziyareti sırasında bizzat ev sahibi Başbakan Friedrich Merz tarafından ortaya atılan “Almanya’daki Suriyelilerin yüzde 80’inin geri gönderileceği” iddiasının neden olduğu şok halen etkisini sürdürüyor.

Almanya’da halen 1,22 milyon Suriyeli yaşıyor ve bunların yaklaşık bir milyonu bu ülkedeki iç savaş döneminde, özellikle de 2015’teki büyük sığınmacı dalgasıyla gelenlerden oluşuyor. Bu insanların büyük çoğunluğu Almanya’da “geçici oturma izni” statüsüyle yaşıyorlar ve mevcut yasalara göre bu statülerinin “kalıcı” hale dönüşmesi mümkün değil. Bu durum ancak siyasi kararlarla değiştirilebilir, ancak yabancı düşmanlığının giderek yükseldiği bu dönemde böyle bir çözümü tartışılması gibi söz konusu olamaz.

İşte Başbakan Merz’in sözünü ettiği geri gönderilecek yüzde 80’in bu insanların arasından çıkması gerekiyor. Neredeyse 700 bin Suriyelinin geri gönderileceği anlamına gelen bu açıklama tabii ki hemen gündemin birinci maddesi oldu, gazetelerin manşetlerinden duyuruldu. Ama bunun içi boş bir temenni olduğu hemen ortaya çıktı. Başbakan’ın sanki misafiriyle konuşup anlaşmış izlenimi vererek duyurduğu “yüzde 80” oranında insanın Suriye’ye gönderilmesi hem hukuki ve idari açıdan mümkün değil hem de pratikte gerçekleşme şansı yok.

İTİRAZLAR ÇOĞALIYOR

Ülkede yabancı karşıtlığı yükseliyor. Ancak Almanya kamuoyu halen yüz binlerce insanın yıllardır iyi kötü yaşamlarını sürdürdükleri ortamlardan koparılıp iç savaşta büyük ölçüde yıkılmış, siyasi geleceği halen belirsiz bir ülkeye göndermeye kalkışmanın yol açacağı insani tahribata hazır değil.

Üstelik Merz’e hem iş dünyasından, hem de bürokrasiden ekonomik gerekçelerle itirazlar var. Statüleri geçici de olsa bir bölümü kısa sürede Almanca öğrenip özellikle de istihdam açığı olan sağlık, bakım vs. gibi alanlarda çalışmaya başladığı için Suriyelilerin önemli bir bölümünün ülke ekonomik açıdan ciddi bir istikrar unsuru olduğunu savunuyorlar.

Merz’in yardımcıları şimdi “yüzde 80” oranının neden olduğu kafa karışıklığını, Başbakan’ın bununla “büyük miktarda Suriyelinin gönderileceğini” söylemeye çalıştığını belirterek gidermeye çalışıyorlar. Diğer yandan da bu oranın Merz’den değil Colani’den çıktığına dair söylentiler de ortalıkta dolaşmaya devam ediyor. Berlin’den Londra’ya giden Colani de orada yaptığı açıklamada kendisinin böyle bir şey söylemediğini açıkça belirterek iyice kafaları karıştırdı.

KATLİAMLAR GERİ PLANDA

Bütün bunlar, Suriye’ye “geçici cumhurbaşkanı” olmadan önce iç savaş döneminde terörist El Kaide ve HTŞ örgütlerinin liderliğini yürüten Colani’nin Berlin ziyaretinin asıl tartışmalı yanını ikinci plana attı.

Konuyu yakından takip edenler hatırlayacaktır; Colani’nin Berlin’e resmi ziyareti aslında ocak ayı ortasında olacaktı. Ancak o sırada merkezi yönetime bağlı askeri güçler ve yandaş silahlı örgütlerle Kürtler arasındaki savaş nedeniyle bu ziyaret Suriye tarafından iptal edilmişti.

İktidara geldikten sonra Washington, Paris ve Moskova gibi başkentlerde ağırlanan Colani, sonunda Berlin’i de ziyaret etti. Colani’nin Berlin ziyareti öncekilere göre biraz daha fazla tartışmalar eşliğinde gerçekleşti. Muhalefet partileri ve çeşitli göçmen örgütleri yaptıkları açıklamalarla bu ziyarete karşı çıktılar. Örneğin Sol Parti’nin (Die Linke) Dış Politika Sözcüsü Cansu Özdemir, Merz’in Colani’yle görüşmesini “ahlaki bir iflas” olarak nitelendirdi ve “Hükümet baskı, şiddet ve İslamcı fanatizmini halen sürdüren El-Kaide bağlantılı örgütlerin üzerinde yükselen bir rejime yanaşıyor” dedi. Özdemir, bütün bunların büyük miktarda Suriyeliyi sınır dışı edebilmek için yapıldığına işaret etti.

Yeşiller’den de bu doğrultuda, ama daha düşük sertlik içeren bir protesto açıklaması geldi. Suriye’de yeni yönetim döneminde Alevilere, Dürzilere, Kürtlere ve diğer azınlıklara yönelik katliamlara dikkat çekmek için Berlin’deki ziyareti protesto eden bazı göçmen örgütlerin eylemleri ise fazla etkili olmadı. Bu protesto eylemleri sırasında Almanya’nın Colani yönetiminin işlediği suçlara “ortak olduğu” yolundaki eleştiriler dikkat çekmedi bile...