Copa America vesilesiyle Brezilya futbolunun çarpık bacaklı meleği

16 takımın katıldığı, 14 farklı şehirde oynanan Copa America’yı Kolombiya’yı tek golle geçen Arjantin kazandı, tarihlerinde 16. Şampiyonlukları... Yarı finalde Uruguay karşısında penaltılar sonunda turnuvaya veda etti Brezilya, ‘Sambacılar’ efsanesiyle büyümüş nesiller adına hayal kırıklığı... Pele adında bir futbol tanrısının hikâyeleri ile büyümüş bizler için, yarım kalan bir şarkı gibi günümüz Brezilya’sı… Kim bilir kaçıncı kez izlediğimiz, Mexico 1970 Dünya Kupası finalinde atılmış o müthiş golü yeniden izlerken, eski Brezilya’nın futbol ilahları düşer belleklere. Muhtemel bir daha hiç çekilmeyecek en güzel futbol filminin en afili jönüdür Brezilya. Daha önce yine bu köşede yazmıştım ama çok zaman geçti, futbolsuz kaldığımız zamanlarda eskiye duyulan naif özlemle hatırlayalım 1962 Dünya Kupası’nı kazanan Sambacıların efsane golcüsünü…

Takvim yaprakları 28 Ekim 1933’ü gösterirken, Rio de Janeiro yakınlarındaki Pau Grande şehrinin varoşlarında, 36 yaşında alkolik bir babanın, çok çocuğundan biri olarak, üstelik ciddi sağlık sorunları ile dünyaya gelmiş. Manuel Francisco dos Santos’un sol bacağı diğerinden altı santimetre kısa, omurgası eğriydi. Sağ bacağı içe, sol bacağı ise dışa doğru eğilmişti. Üstelik çok cılızdı, küçük yaşlarda çocuk felci geçirmiş, hastalığın neticesinde, zekâ geriliği oluşmuştu. Yaşıtlarına göre ufak tefek olduğu için ablasının ona taktığı “Çalıkuşu” lakabı yaşamında kalıcı olacaktı. Henüz çocuk yaşlarda Pau Grande’deki tekstil fabrikasında çalışmaya başladı. Ancak çok tembel ve umursamazdı. Çoğu gün işe geç gider, bazen hiç gitmez, balık tutmaya, kuş avlamaya çıkar, aylaklık yapardı. Onu işten atmamalarının nedeni, fabrikanın yöneticisi Boboco’nun amatör bir takım olan S.C Pau Grande’nin başkanı olmasıydı ve “Çalıkuşu” o takımın en göze batan futbolcusuydu. İlk cinsel deneyimini henüz 12 yaşında, çevresindeki yaşıtları gibi bir keçi ile yaşayacak, daha sonraları hayat kadınlarına müdavim olacak ve ömrünün sonuna kadar kadınların peşinden ayrılmayacaktı. İki kez evlendiği yaşamında sayısız kadınla birlikte olurken, o kadınlardan 14 çocuk yapacaktı.

Aslında müthiş futbol yeteneği olmasına rağmen, bu sakat görünümlü gencin, bırakın futbol yıldızı olmasını, yürümesi bile mucizeydi. 19 yaşında Botafogo’nun seçmelerini kazandı. Takımla çıktığı ilk antrenmanda, Brezilya’nın o dönem en sağlam defans oyuncularından Nilton Santos’u ipe dizmiş, attığı çalımlar ve sürati ile izleyenleri şaşkına çevirmişti. Bacaklarının eğriliği yüzünden hangi yöne gideceğini tahmin etmek zordu, iki ayağını da raket gibi kullanıyor, öldürücü vuruşlar yapıyordu. Takvimler 19 Temmuz 1953’ü gösterirken, henüz ilk rezerve maçında, Bonsucesso takımına üç gol atarak dikkatleri üzerine çekti. O maçtan iki gün sonra, 21 Temmuz’da (A) takımla ilk maçına çıkıyor; Botafogo, Avelo’yu onun attığı golle 1–0 yeniyordu. O maçtan bir hafta sonra, Botafogo Cantagola’yı 5–1’lik skorla hezimete uğratırken, o, rakip takımın tüm defansını çalımlayıp boş kale önünde topu takım arkadaşı Ariosto’ya vererek golü atmasını sağlamıştı. O gün o maçta onu izleyenler, çok usta bir futbol cambazının yükselişine şahit oluyordu. 19 yaşına basmasına az kala, çocukluk aşkı Nair ile ilk evliliğini yapacak, bu evlilikten sekiz çocuğu olacaktı.

İlerleyen zamanlarda, Botafogo takımıyla gollerine, yükselişine devam etti. Kısa sürede taraftarların sevgisini kazanmış ve fiziğine uygun lakabı ülkede nam salmıştı: “Anjo de Pernas Tortas” (Çarpık bacaklı melek) artık Brezilya futbolunun parlayan yıldızı idi. Ancak Brezilya Ulusal Takımı’na seçilmesi kolay olmayacaktı. Onun oynadığı mevkide önemli futbolcuların olması, 1954 Dünya Kupası kadrosuna alınmasını engelledi. Onun yerine takımda Julinho yer almıştı. Ülkesinin takımına seçilmemesine rağmen Botafogo’da parlamaya devam etti. 1957’de 26 maçta 20 gol atarak takımının kupayı kazanmasında pay sahibi oldu. Onun durdurulamaz yükselişi 1958 Dünya Kupası kadrosuna alınmasını sağladı. Çalım atma sevdası yüzünden ters düştüğü teknik direktör, onu turnuvanın ilk iki maçında oynatmadı. Üçüncü maçta, turnuvanın en güçlü takımlarından Sovyetler Birliği ile karşılaşan Brezilya’nın ilk on birinde ilk kez efsane Pele ile oynadı ve takımı sahadan 2–0 galip ayrıldı.

Brezilya’nın kazandığı 1962 Dünya Kupası’nda, turnuvanın gol kralı olurken, aynı zamanda en iyi futbolcusu seçildi. O turnuvada, Brezilya’nın İngiltere ile oynadığı çeyrek final maçında sahaya bir köpek girmişti. Köpeği yakalayan İngiliz golcü Jimmy Greaves, afacan hayvanı görevlilere teslim ederken, köpek üzerine işemiş; Çalıkuşu da bu duruma çok gülmüştü. O maçı ve o gülümseten hikâyeyi anlatan kitaplar, Çalıkuşu’nun o maçtan sonra afacan köpeği sahiplendiğini, evine götürdüğünü anlatırlar. Bu vesilesiyle bizim merhamet yoksunu coğrafyada çıkartılmaya çalışan “Sokak Hayvanları Yasası”nın devlet eliyle katliam olacağını, bu yaşamda hiçbir sorunun çözümünün ölüm olmadığını, her canlının yaşam hakkına saygı duymanın medeniyet göstergesi olduğunu hatırlatalım…

Futbolcuya dönersek, 1962 Dünya Kupası’ndan sonra, Botafogo takımıyla şampiyonluk yaşarken, ezeli rakip Flamengo’yu hüsrana uğratacaktı. 12 sezon boyunca formasını giydiği Botafoga takımıyla üç kez “Campeonato Carioca”yı kazanacak, oynadığı 581 maçta 232 gol atarak kulüp tarihine adını yazdıracaktı. Parlak kariyerinde dört maçta kornerden gol atmış olması tarihe düşen notlardan…

***

Futbol kariyerinin sonlarına doğru, bacaklarındaki çarpıklık sorun çıkarmaya başladı. Her maçtan sonra dizleri şişiyor, üst üste iki maç çıkarması mümkün olmuyordu. Botafogo’ya geçmişte olduğu kadar yarar sağlayamayan Çalıkuşu, 1966’da Corinthians’a transfer oldu. Burada iki sezonda ancak 10 maç oynadıktan sonra, Kolombiya’ya, Atletico Juniors takımına geçti. Takımda sadece bir maç forma giydikten sonra Brezilya’ya, Flamengo ile döndü. Futbol kariyerini 1972’de Rio de Janerio’nun küçük bir takımı olan Olario’da noktaladı. Yaşamı boyunca alkol illetinden kurtulamayan futbolcu, birçok kere alkollü araba kullanırken kaza geçirdi. Futbolu bıraktıktan sonra kendini alkole verdi, yoksulluğa düştüğü son yıllarını beş parasız, mutsuz ve unutulmuş olarak geçirdi.

Yaşamının son zamanlarında alkole bağlı sorunlar yüzünden sürekli hastaneye kaldırılan futbolcu, 19 Ocak 1983’te, elli yaşında hayata gözlerini yumdu. Ölüm nedenini siroz olarak yazdı gazeteler. Eduardo Galeano’nun tanımıyla; oynanmayı bekleyen bir topun, dans edilmeyi bekleyen bir müziğin ya da öpülmeyi bekleyen bir kadının peşinde geçen kısacık bir ömürde yoksul, yalnız ve alkol bağımlısı olarak yumdu gözlerini hayata. Çarpık bacaklı meleğin son yolculuğunda binlerce insan onu uğurlamak için gelmişti. Pau Grande sokaklarında bir itfaiye aracı üzerinde taşındı naaşı. Mezar taşında, “Burada insanlara mutluluk vermiş, kuşlarla konuşan çocuk yatıyor,” cümlesi göze çarpıyordu.

***

Günümüzden çok zaman önce, uzaklarda, Brezilya’nın Pau Grande şehrinde “Çalıkuşu” lakaplı gerçek bir futbol cambazı yaşadı ve öldü. O kadar yetenekliydi ki, dünya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük yıldızı olarak kabul edilen Pele onun için, “O olmasaydı, ben üç Dünya Kupası kazanan bir futbolcu olamazdım” demiş. O kadar sevilirdi ki, günümüzde “Estádio do Maracanã” Stadı'nın ev sahibi takımının soyunma odası onun adını taşırken, deplasman takımının soyunma odası “Pele” olarak bilinmektedir.

O çarpık bacaklı futbol yıldızının adı “Garrincha” idi.

Kaynak: Garrincha: The Triumph and Tragedy of Brazil's Forgotten Footballing Hero- by Castro, Ruy, Yellow Jersey Press London