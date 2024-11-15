Çöpler 50 bin haneye enerji oldu

BirGün EGE

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çevreyi korumak, çöpten elektrik üreterek ekonomiye katkı sunmak amacıyla toplanan evsel atıkları enerjiye dönüştürüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın öncülüğünde vahşi depolama, görüntü kirliliği ve kötü kokuyla da mücadele edilen tesiste evsel atıklardan elde edilen metan gazı, elektrik ve ısı enerjisine dönüşüyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından toplanan evsel atıklar aktarma istasyonlarından düzenli şekilde taşınıyor. Düzenli Depolama Sahası’nda depolandıktan sonra organik atıkların çürümesiyle açığa çıkan metan gazı, gaz motorları vasıtasıyla yakılarak elektrik ve ısı enerjisine dönüştürülüyor. Düzenli depolama sahasında 400 bin 957 ton evsel atık, 283 bin 897 taşınan evsel atık ve bin 138 ton sterilize edilmiş tıbbi atık; toprağı, suyu ve havayı kirletmeyecek şekilde güvenle bertaraf ediliyor. 2024’te bertaraf edilen metan gazı miktarı 10 milyon 595 bin 511 metreküp olurken bu bertaraf edilen metan gazından 48 bin 897 MW elektrik ve ısı enerjisi elde edildi.

Sürdürülebilir, çevreci bir kent oluşturma hedefiyle çalışan Büyükşehir Belediyesi, depolanan çöp içerisinde yüzeye çıkan metan gazıyla birlikte depolama sahası tabanında biriken 416 metreküp çöp sızıntı suyunu yeraltı ve yerüstü doğal kaynaklara zarar vermemesi için kirletici faktörlerden arındırıyor. Sızıntı suyu ve gaz yönetiminin kontrollü yapıldığı Düzenli Depolama Sahası sayesinde çöpler, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden bertaraf ediliyor. Evsel atıkların yanı sıra 24 Şubat 2024’ten itibaren Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde bin 138 ton tıbbi atık bertaraf edildi. Elde edilen enerjiyle 50 bin hanenin enerji ihtiyacı karşılandı. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı öncülüğünde “Atık İlaçların Bertaraf Edilmesi Projesi" ile Balıkesir genelinde 2024’te 7 bin 360 kg atık ilaç toplandı. Temiz çevre için 7 gün 24 saat esasına göre çalışan belediye ekipleri il merkezi, körfez ve Bandırma bölgesi başta olmak üzere ana arter, cadde ve sokakların temizlik ile süpürme işlemlerini vakumlu yol süpürme makineleriyle düzenli gerçekleştiriyor.

Edremit Eminkuyu’da rehabilitasyon işlemleri tamamlanırken Burhaniye Şarköy, Ayvalık Gazikemalpaşa ve Altınova ile Erdek Ocaklar’daki çöp sahalarında rehabilitasyon ve ıslah çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Hafriyat ve moloz atıklarının kontrol çalışmaları kapsamında ekim ayında faaliyete geçen Gönen Katı Atık Transfer İstasyonu, günlük ortalama 80 ton katı atığın daha etkili ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesine olanak sağlıyor.