Çöpten 742 milyonluk enerji

BirGün EGE

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde kurduğu biyokütle enerji tesisleriyle atıkları enerjiye dönüştürerek hem çevreyi koruyor hem de ekonomiye katkı sağlıyor. Çöp sahalarında kurulan enerji tesisleri sayesinde bugüne kadar 1 milyon 145 bin 166 hanenin elektrik ihtiyacına eşdeğer üretim gerçekleştirilirken, aynı zamanda iklim değişikliğine neden olan sera gazı salınımı da önemli ölçüde azaltıldı.

Kuruluşundun itibaren Fethiye, Ortaca, Marmaris, Menteşe ve Milas’ta hizmete alınan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri’ndeki biyokütle enerji santrallarında toplam 12 megavat kurulu güçle elektrik üretimi yapılıyor. Bugüne kadar 286 milyon 291 bin 613 kilovatsaat elektrik üretildi. Üretilen bu elektrik miktarı, aylık ortalama 250 kWh tüketen 1 milyon 145 bin 166 hanenin elektrik ihtiyacına eşdeğer enerji sağladı.

Bugüne kadar üretilen elektrik, güncel piyasa değeriyle 742 milyon lira olarak hesaplandı. Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri’nde atıkların doğal olarak parçalanmasıyla ortaya çıkan 143 milyon 973 bin 585 metreküp metan gazı da elektrik üretiminde kullanıldı. Atmosfere salındığında iklim değişikliğine yol açacak bu sera gazının yayılması engellendi.

SAĞLIKLI BİR KENT

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, biyokütle enerji tesislerinde yürütülen çalışmaların çevresel ve ekonomik açıdan önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Katı atıklar artık çevreye zarar veren bir unsur olmaktan çıkmış, enerji üretiminde değerlendirilen stratejik bir kaynak haline gelmiştir. Kurduğumuz biyokütle enerji tesisleri sayesinde atıkların düzenli bertarafı sağlanıyor, aynı zamanda bu atıklardan elektrik üretiliyor. Gerçekleştirilen bu üretim, milyonlarca hanenin elektrik ihtiyacına eşdeğer düzeye ulaşırken, çevrenin korunmasına ve sürdürülebilir enerji politikalarının hayata geçirilmesine de katkı sunuyor. Bizim önceliğimiz, yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamak değil, gelecek nesillere temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre bırakmaktır” dedi.