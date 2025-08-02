Corbyn-Sultana’dan yeni bir sosyalist parti

Jeremy Corbyn ve Zarah Sultana, işçi sınıfına karşı ayarlı sistemle mücadele edebilecek yeni bir sosyalist sol siyasi parti kurma konusundaki niyetlerini tekrarladılar. İki eski İşçi Partili milletvekili, Sultana’nın İşçi Partisi’nden ayrılması ardından zaman zaman hararetli geçen üç haftanın ardından yeni bir parti kurma amacıyla ortak açıklama yaptılar.

“Size ait olacak yeni bir tür siyasi parti kurma” sözü verdiler ve üyelerin “partinin yönünü, liderlik modelini ve toplumu dönüştürmek için gereken politikaları belirleyeceği” bir kurucu konferans yapacaklar. Partinin adı da bu kurucu süreçte belirlenecek. (Parti adının Sizin Parti olacağı duyuruldu) Bu sürecin, Corbyn ve Sultana’nın da üyesi olduğu Bağımsız Milletvekilleri İttifakı tarafından oluşturulacak bir çalışma grubu tarafından yürütüleceği açıklandı. Yapılan anketler, partinin İşçi Partisi için ciddi bir tehdit oluşturduğunu gösteriyor; bir araştırma, her iki partiyi yüzde 15 oranında başa baş gösterdi.

YEŞİLLER İLE İTTİFAK

Bu yeni parti, Şu anda kendi liderlik yarışını sürdüren Yeşiller ile ittifak halinde, İngiliz solunun seçimlerdeki ana temsili haline gelerek İşçi Partisi’ni geride bırakabilir. Bu partinin varlığı Başbakan Sir Keir Starmer’ın siyasi stratejisini zorlaştıracağı kesin. Zira Starmer’ın stratejisi tamamen sağcı ve hatta ırkçı seçmenlere hitap etmeye dayanıyor ve bu da Corbyn-Sultana girişiminin doldurmayı hedeflediği bir boşluk yaratmış durumda.

Yapılan açıklama, partinin demokratik mekanizmaları yürürlüğe girene kadar geçici olarak nasıl yönetileceği konusundaki uzun süredir devam eden tartışmaları da sonuca bağladı. Solun önde gelen isimleri, bir uzlaşıya varılması yönünde ciddi baskı uyguladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Dünyanın altıncı en zengin ülkesinde 4,5 milyon çocuğun yoksulluk içinde yaşadığı bir sistem adil değildir. Dev şirket lerin artan faturalar üzerinden servet kazandığı bir sistem adil değildir. Hükümet yoksullar için para olmadığını söylerken savaşa milyarlar ayırabiliyorsa, bu sistem adil değildir. Bu adaletsizlikleri kabul edemeyiz, siz de etmemelisiniz.” Açıklama şöyle devam etti:

“Toplumumuzdaki krizleri ancak servet ve gücün kitlesel biçimde yeniden dağıtılmasıyla çözebiliriz. Bu da toplumumuzun en zenginlerini vergilendirmek anlamına gelir. Bu da özelleştirmeden arındırılmış bir Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS), enerji, su, demiryolu ve posta hizmetlerinin kamulaştırılması anlamına gelir. Bu, büyük bir sosyal konut inşaat programına yatırım yapmak anlamına gelir. Bu sözler, Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi’nin en popüler politikalarını hatırlattı.

İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR

Corbyn-Sultana açıklaması ayrıca şu sözlerle hükümeti hedef aldı:

“Hükümetin insanlığa karşı işlenen suçlara ortak olması kabul edilemez. Şimdi her zamankinden daha fazla, soykırıma karşı protesto hakkını savunmalıyız. Bu nedenle İsrail’e yapılan tüm silah satışlarının durdurulması ve barışın tek yolu olan özgür ve bağımsız bir Filistin için mücadele etmeye devam edeceğiz.”

“Toplumu bölenler, sorunlarımızın mültecilerden ya da göçmenlerden kaynaklandığını düşünmemizi istiyor. Ancak gerçek sebep, şirketlerin ve milyarderlerin çıkarlarını koruyan ekonomik sistemin ta kendisidir. Serveti yaratan sıradan insanlardır ve bu serveti hak ettiği yere koyacak güç de yine onlardadır.” “Artık yeni bir siyasi parti zamanı geldi. Toplumlara, sendikalara ve sosyal hareketlere dayanan bir parti. Tüm bölgelerde ve uluslarda güç inşa eden bir parti. Size ait bir parti.”

Corbyn, anketlere göre Başbakan’dan daha popüler görünmekte, bunun şu an için çok büyük bir çıta olmadığını iddia edenler de mevcut. Yeni partiyle ilgili olarak Corbyn şu sözleri söyledi:

“İşçi Partisi yukarıdan aşağıya işleyen, oldukça merkeziyetçi bir yapıya sahip ve kontrol manyaklarıyla dolu. Bu ise topluluklar tarafından yönlendirilen, yerel temelli, tabana dayalı bir yapı olacak; bu çok farklı olacak ve biliyor musunuz? Bu eğlenceli de olacak.”

Ayrıca Sultana ile yakın iş birliği sözü de verdi: “Bu işte tamamen birlikte çalışıyoruz. Her şey yolunda, hep birlikte çok iyi çalışıyoruz.”

ÜYE SAYISINDA PATLAMA

3 Temmuz’daki duyurusundan bu yana partinin 100.000’in üzerinde destekçiye ulaştığı bildiriliyor. Parti, Reform’un iddia edilen 200.000 üyelik seviyesini geçerek, İşçi Partisi’nden sonra ülkenin en büyük ikinci partisi olmayı hedefliyor. (Üye sayısının 300 bini bulduğu açıklandı.)

Halihazırda altı milletvekiline sahip olması, bölünmeler ve skandallar nedeniyle vekil kaybeden Farage’ın partisine kıyasla mecliste daha güçlü bir varlık anlamına geliyor. Henüz ismi belirlenmemiş olan bu yeni partinin ilk kongresini yakın gelecekte gerçekleştirmesi bekleniyor.

Karar verilmesi gereken konulardan biri, partinin halihazırda var olan solcu ve bağımsız siyasi girişimlerin bir ittifakı mı olacağı, daha yapısal bir siyasi parti mi olacağı, yoksa bu ikisinin bir birleşimi mi olacağı. Hangi model benimsenirse benimsensin, parti Seçim Komisyonu’na resmi olarak kaydedilecek. Britanya’nın giderek artan siyasi ve seçimsel belirsizlik dönemine girerken, iki liderin verdiği “zenginlere ve güçlü olanlara karşı kazanabilecek demokratik bir hareket inşa etme” sözünü nasıl hayata geçirecekleri de partinin önündeki temel meselelerden biri olacak.

Kaynak: morningstaronline.co.uk

Çeviren: Yusuf Tuna KOÇ