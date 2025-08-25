Corç

“Yumurta fiyatlarına zam gelince bahçede bir köşeyi telle çevirerek bir kümes yapmaya karar verdim. Tavukları bulmak zor olmadı ama horoz adaylarını bir türlü gözüm tutmuyordu. Filmlerde görülen o heybetli horozlardan arıyordum ama bizim oraların horozları tıpkı köy kahvesindeki ihtiyarlar gibi omuzları çökmüş yorgun emeklilere benziyordu. Derken aklıma Denizlili bir arkadaşım olduğu geldi, telefonu açtım ve ondan bir horoz istedim. Horozu bana hemen ertesi gün yolladı. Bu hayal ettiğimden bile çok daha heybetli bir horozdu. Boyu tavukların iki katıydı, ibiği bir Mohikan şefinin punk saçları kadar dikti, vücudunu kaplayan kat kat gür tüyler onu bir horozdan ziyade Anadolu’da artık çok az görülen ak kartala benzetiyordu. Ona Kökler’deki “Horoz Corç”un adını verdim.

Corç’u tavukların yanına yerleştirdik. Bu yeni mekanı ve kuzeyli dilberlerden oluşan haremini pek gözü tutmamış gibiydi. Haksız yere hapse atılan bir aydın gibi kafasını dik tutarak bahçede bir iki volta attı. En çok sesini merak ediyordum ama gıkı çıkmıyordu. Arkadaşım telefonda: “Sabahın ilk ışıklarıyla coşar merak etme” dedi. Gece kulağım kirişte uyudum, sabah ezanlarıyla beraber Corç ilk ötüşünü yaptı. Ama nasıl bir ötüş... Bu ses tıpkı cüssesi gibi, bildiğim tüm horoz ötüşlerinden görkemliydi.

Bahçeye çıkıp Corç’u izlemeye başladım. Tirilye yamacındaki evimizden Marmara denizine yüzünü dönen Corç ötmüyor, adeta haykırıyordu. Türkiye’nin adalet sistemi gibi Denizli’nin de denizi yoktu. Corç hayatında ilk kez böyle büyük bir su birikintisi görmüştü. Denize karşı böyle acılı bir sesle yakarması bu manzara karşısındaki hayretini mi gösteriyordu? Yoksa memleketinde bıraktığı dostlarını, eşlerini, köyünü mü özlüyordu? Garibimin yön duygusu olmadığı için Denizli’ye tam ters yöne yakardığının farkında değildi ama bir kuştan her şeyi beklemenin de lüzumu yoktu.

Günün ilk ışıklarını vurduğu denize karşı uzun uzun ötmesini biraz da duygulanarak izledim. Corç öttü, öttü, öttü... Ve öldü. Tak diye yana düşüverdi. Bir anda içinde bulunduğum ruhani durumdan sıyrılıp panik oldum. Corç’un yanına koştum, taş gibi hareketsiz yatıyordu. Bu nasıl olmuştu? Arkadaşım bana hasta bir horoz mu yollamıştı? Yoksa sıla hasreti Corç’un kalbine mi vurmuştu? Ne yapacağımı şaşırdım. Bu saatte arkadaşımı arasam ayıp olur muydu? Bildiğim kadarıyla sabah namazını kaçırmazdı, o halde uyanık olmalıydı. Yapacak hiçbir şey aklıma gelmediği için ayıbı mayıbı düşünmeyip arkadaşımı aradım. Telefon açılmadı. Denizli’nin yiğit evladı Horoz Corç, 24 saat bile geçmeden Mudanya’da, gurbet ellerde can vermişti.”

Bunu bana Erdal adlı bir arkadaşım anlattı. Olay Bursa’da aynen böyle yaşanmış ama Tirilye ve denize karşı haykırış kısımlarını ben ekledim. Corç gerçekten de öterken ölmüş ve Erdal da gerçekten sabahın köründe Denizlili arkadaşını aramış.

BirGün’de bugüne dek dört yüzden fazla yazım basılmış. Bunların neredeyse yüzde sekseni hikâyelerden oluşuyor. Kitapçılarda “siyasi kitaplar” rafında satılan kitaplarımın bile büyük bölümü hikayelerden ibaret. Çünkü bana göre siyaset ayrıştırır, hikaye birleştirir; destan kopartır, roman yapıştırır. Belki BirGün yöneticileri de bunu bildiği için gündemi böyle yoğun bir ülkenin en politik gazetelerinden birinde horoz hikâyesi filan yazan birinin barınmasına ses çıkarmıyorlar.

Hikâye denilince aklıma bizden Sait Faik, Ruslardan Çehov gelir. Sait Faik’in kentli öyküleri (aynı metinde hem hikaye, hem öykü, hem yanıt, hem cevap yazmak da benim stilim olsun) Cannes’da, Berlin’de ödül avına çıkmış yönetmenlerin pek işine gelmez, Çehov’un pastoral hikayelerini araklamaksa her zaman garantili bir yoldur. Üstüne biraz Turgenyev ve Dostoyevski diyalogları yapıştırıp, biraz da Tarkovski kadrajları eklersen, al sana Anadolu’nun bağrından taze bir Rus klasiği. Nasılsa elin gavurunun “Sizin köylerde böyle mi konuşuluyor?” diyecek hali yok.

Bazen o kadar ilginç ve gerçek olaylarla karşılaşırız ki eli kalem tutana buradan ne hikayeler çıkar. Geçen ay yazdığım Prenses başlıklı yazıda, oyuncaklı kids menüye parası yetmeyen fakir baba ve ona menüyü farkı kendi cebinden ödeyerek veren tezgahtar kızın hikayesi bire bir tanık olduğum bir durum örneğin. Tarihini ve yerini bile hatırlıyorum: 2001 yılında Maslak’ta bir Burger King’de, tam önümde yaşandı. Tezgahtar kız sonra evine yürüyerek mi gitti bilmiyorum ama cebimdeki son kuruşu bir arkadaşa verip Hacı Osman’dan Beşiktaş’a yürümüşlüğüm var. Kids Menü hikayesi çeyrek yüzyıldır kafamda, yazmak geçen ay nasip oldu.

Hayat önümüze pek çok öykü çıkarsa da her hafta yeni bir öykü yazacak kadar değil. Neyse ki Horoz Corç’un hikayesi gibi, eşin dostun anlattığı anılar imdada yetişiyor. BirGün’de yazmaya başladığım ilk yıllarda Doğan Tılıç’ın bir dost sohbetinde anlattığı bir anısını, ondan izin almadan paylaşmıştım. Doğan buna biraz içerlediyse de çok sorun etmedi. Hâlâ utanırım ve bazen de üste çıkmak için: “Sen yazsana bunları yahu” derim. Gerçek Doğan’ın, köşe yazılarındaki ciddi akademisyenle ilgisi yoktur. Onla bir akşam yemeği yiyecek kadar şanslı biriyseniz, sizi muazzam kurgulanmış anlatılarla kolları arasına alır ve kendinizi bir an ağlarken, bir an gülerken bulursunuz. Ankara’nın güdük ve genellikle sefil gündemine harcadığı kıymetli mürekkeplerinin bir kısmını bu öykülere ayırsa ne iyi olur biz okurları için.

Erdal’ın Denizlili arkadaşı bir süre sonra arıyor ve “Öleli ne kadar oldu?” diyor. Yirmi dakika ancak geçmiş. “Merak etme” diyor Denizlili arkadaş gülerek, “Birazdan dirilir”... Gerçekten de Corç önce titremeye başlıyor ve sonra ayaklanıp eşlerinin yanına gidiyor. Ne deniz umurunda, ne sıla hasreti... Tüm bunlar ona biz insanların yakıştırdığı hikayelermiş. Meğer bu Denizli horozları öyle kibirli olurlarmış ki, ortamlarda ilgi odağı olmak için çatlayana kadar öter, en sonunda tansiyonları düşer ve bayılırlarmış. Bu tip horozlara “öldü” demeden önce de biraz beklemek gerekirmiş.

Şimdi bundan bir hikâye çıkar belki ama nereye bağlarım bilemedim.