Çözüm için hangi adımlar atılmalı?

Prof. Dr. AHMET ÖZER - Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı

Kürt sorununun kalıcı bir biçimde çözülmesi için atılması gereken 2 tür adım var. Biri ve öncelikli olanı sorunun çözümünün psikolojik alt yapısının oluşturulması için atılması gereken adımlardır. İkincisi ise işin bu kısmı tamamlandıktan sonra atılması gereken somut adımlardır. Biz bu yazıda öncelikle çözümün başarısı için elzem olan sosyo-psikolojik adımlar nelerdir onu ele alacağız. Somut adımlar ikinci bir yazının konusudur.

Kürt sorunu konusunda bugüne değin çok şey yazılıp çizildi, çok şey söylendi. Ancak sorunun çözümü sürüncemede bırakıldığı için, sorun çözülemedi. Bugün de örgütün silah bırakarak kendini feshetmesi otomatik olarak Kürt Sorununun çözümü demek değildir. Üstelik 15 Temmuz darbe girişimi sonrası iktidar kendine başka bir gündem yaratarak, bu sorun sanki hiç yokmuş gibi davrandı. Oysa içerde ve dışarda yaşadığımız pek çok şey bu sorundan kaynaklıdır. Bu durum görmezden gelinerek yol alınamaz, sadece zaman kaybedilir.

Artık silahlar bırakıldığına ve PKK kendisini fesih ettiğine göre sorunun çözümü için atılması gereken demokratik adımları engelleyen bahane de ortadan kalktığına göre gerekli adımlar atılmalıdır.

Zira Türkiye Kürt sorunun çözümü açısından bir yol ayrımında bulunuyor: Ya bu sorunu kökünden çözerek çağdaş, demokratik bir hukuk devleti olacak ya da doğuya doğru aralık bıraktığı kapıya yönelerek üçüncü dünyada yer alan İslami devletlerin teokratik rengine bürünecektir.

Hiç kuşkusuz Türkiye’nin yararına olan birinci yoldur. Bu seçenek benimsendiği takdirde ona göre kurumlar oluşturmak, kuralları geliştirmek gereği vardır. Bu yazıda Türkiye yenilenirken “Kürt sorunun çözümünde hangi adımlar atılmalı?” sorusunun cevabı aranacaktır. Bu cevaplar aynı zamanda yeni bir yapılanma ve yeni bir modelin yol haritası olacaktır.

ÇÖZÜMÜN ADIMLARI

Kürt sorunu etnik, kültürel, tarihsel boyutları olan karmaşık bir sorundur. Ancak hukuk içinde kalınarak demokrasi ile çözülebilir. Nitekim son otuz yılda içerde ve dışarıda onlarca askeri operasyon yapılmış, olağanüstü hâl ve sıkıyönetimler uygulanmış olmasına rağmen çözülememiştir. Demek ki ne bastırma ne de ayrılma doğru yol değildir. Çözüm eşit temelde barış ve demokrasi içinde bir arada yaşamaktır. Bunun en güzel ispatı bugün gelinen noktadır, yürütülen barış sürecidir.

İZİN VERİLMEMELİ

Yönetenlerin basiretsizliği nedeniyle, bugüne kadar çözülememiş olması nedeniyle sorun, 2 trilyon dolar civarında kaynak yutmuş olması, 50 binin üzerinde cana mal olması, ülkenin iç işlerinden diplomatik ilişkilerine kadar birçok konuda olumsuz etkileri olması ülkeye kaybettirmekten başka bir işe yaramamıştır. AKP hükümeti de bu konuda birçok zikzaktan sonra Bahçeli’nin de yardımıyla şimdi sorunu barışçıl yollardan çözmeye çalışması önemlidir. Zira askeri yöntem ve yaklaşımlar; daha fazla acı, daha fazla gözyaşı ve daha çok kaynak ve zaman kaybına yol açmaktan başka işe yaramamıştır. Şimdi örgüt silah bıraktığına ve kendisini feshettiğine göre demokratik çözüm için artık gerekli ortam oluşmuştur. İşi ağırdan alarak, işe un sererek ikinci kez ülkeye kaybettirmeye izin verilmemelidir.

Bu açıdan bakıldığında Kürt sorununun çözümü iç içe geçmiş iki yöntemin aynı anda uygulamasını gerektiriyor: Bunlar psikolojik adımlar ve somut (pratik) adımlardır. Bu yazıda psikolojik adımları irdeleyeceğiz.

∗∗∗

PSİKOLOJİK ALTYAPI İÇİN GEREKEN ADIMLAR

NİYET: Öncelikle çözüm için niyet önemlidir. Taraflar gerçekten sorunun çözümünü istiyor mu, istemiyor mu? Kant “Niyet yapmanın yarısıdır” der. Taraflar kamuoyunu yanıltmak pahasına gerçekte çözümü istemedikleri halde istiyormuş gibi davranırlarsa çözüm olmaz. Çözümün asgari koşulu her iki tarafın da buna niyet etmesi ve bu niyetlerinde samimi olmalarıdır. Örneğin Bu çerçevede tutuklanmış olan siyasetçilerin ve yerel yöneticilerin bırakılması, kayyımların iadesi bir iyi niyet göstergesi olarak işlev görebilir. Siyaset biliminin önemli ve ünlü bir kuralı vardır. Değişimin gücü onu isteyenlerin gücü kadardır. Bu istencin ve niyetin samimi olması bir yana onu gerçekleştirecek kadroların olması ve bu umudu vermesi çok önemlidir. Siz, “Kürt Sorununu ancak ben çözerim”, dedikten sonra çözüme götürecek projeyi de mutlaka ortaya koymak ve gereğini yapmak zorundasınız. AKP’nin yapamadığı bu ikincisiydi. Sorunun adını koydu, ben çözeceğim dedi, gerekirse baldıran zehri içerim dedi ama bunların hepsi lafta kaldı. Hiçbir zaman samimi olarak çözmeye çalışmadı. Sadece çözüyormuş gibi yaptı. Şimdi de böyle bir sorun yok diyor. Gerçeğe gözünü kapatan dünyayı sadece kendisine gece yapar. Gerçek bütün çıplaklığıyla orada durmaya devam eder. Kürtler bunu anladıkları an çoğunlukla AKP’den koptular. 7 Haziran ve 31 Mart seçimleri bunun örneğidir ve AKP bu seçimde ilk defa tek başına iktidar olma gücünden yitirdi. Bu aslında dikkate alınması gereken önemli bir gösterge ve gelişmedir.

EMPATİ: İkinci önemli anahtar kelime empatidir. Empati, niyet ortaya konulduktan sonra çözüm odasının kapısını açabilecek yegâne anahtardır. Empati yapılmadan sona ermiş olmasına rağmen 40 yılı aşkın bir süredir süren “düşük yoğunluklu savaşın” oluşturduğu güven bunalımı ve önyargılar aşılamaz. Empati tarafların birbirlerini anlamasını sağlar. Batıda yaşayan Türk kardeşlerimiz doğuda yaşayan Kürtlerin yıllardır çektiği acıları anlamaya çalışıp içselleştirmeye çalışırken; doğuda yaşayan Kürt vatandaşlar da batıda yaşayan Türk kardeşlerinin hassasiyetlerini bilecek ve ona göre davranacaktır. Ortada bir güven bunalımı ve her an kışkırtılmaya hazır güçlü önyargılar var. Çatışma mantığının oluşturduğu ve birileri tarafından kışkırtılan önyargılar ve bunların sonucunda oluşmuş güven bunalımı ancak bu sayede aşılabilir. Örneğin acılar arasında ayırım yapmadan, çocukları her iki taraftan da ölmüş annelerin bir araya getirilmesi büyük etki ve katkı yapabilir. Ya da barış anneleri ile çocuklarının eve dönmesini isteyen annelerin buluşması gibi adımlar atılabilir. Barışın kökleri burada aranmalıdır.

BARIŞ DİLİ: Bu ülkede barış konuşulduğu zaman bile savaş dili kullanılıyor. Bir tarafın diğerini yenmesi, bileğinin bükülmesinden söz ediliyor; ölüler ve sayılar üzerinden hesap yapılıyor; insanlar sayılara indirgeniyordu; sayılar üzerinden zafer naraları atılıyordu. Bunlar artık aşıldı. O zaman davranışlar ve dil de ona göre şekillenmeli. Hiç kimse sıkılı bir yumrukla el sıkışamaz. Savaşın dili barışı zehirleyen bir zihniyete sahiptir. Unutulmamalıdır ki, kardeş kavgasının olduğu yerde kazananın olmadığı ortaya çıktı. Ve yine hatırlanmalıdır ki; iyi savaş ve kötü barış yoktur. Marifet savaşmak değil, barışı tesis etmektedir. Ölmek, öldürmek, zafer, yengi, terörist, savaşçı, bölücü parametreleri üzerine kurulan bir zihniyet barışı getiremez. O zaman taktik olarak değil, inanarak yapılmalı her şey. Boşuna “İnsanı gösteren dilidir, konuş ki seni göreyim” denmemiştir. Bu psikolojik savaş teknikleri ve savaş dili terk edilmelidir.

Birçok konuda olduğu gibi bu konuda da toplumda bir “olgu-algı çatışması” yaşanıyor. Kürtler, “biz Türkiye Cumhuriyeti’nden ayrılmak istemiyoruz. Onurlu ve eşit yurttaşlar olarak birlikte yaşamak istiyoruz” dediği halde; batıdaki yurttaşların bir kısmı pompalanan siyasi propagandaların etkisiyle (ki bu hala yapılıyor) “hayır, bunlar bizi bölecek” diye feveran ediyor. Bu durum, resmi ideolojiyle birlikte uzun yıllar çatışmanın yarattığı bir algıdır. Bu algı aşılmadan güvene dayalı bir birliktelik ve bu birlikteliği sağlayacak barış girişimleri başarıya ulaşamaz. Bu anlamda iktidar, muhalefet, üniversiteler, aydınlar, başta olmak üzere STK’lar tarihsel gerçeğin ne olduğu konusunda halkı aydınlatmalı, ikna etmeli; gerçeği onunla yüzleşerek anlatmalıdır. Ancak o zaman barış toplumsal zemin bulabilir. Bunların yapılması ve başarıya ulaşması için özgür bir tartışma ortamının oluşturulması da şarttır. Aklın, bilimin hâkim olduğu yerde şiddete, teröre, savaşa yer yoktur. Örneğin evliliklerin, göçlerin, pazar birliğinin, din ve kültür birliğinin bölünmeyi engelleyen sosyolojik gerçekler olduğu hatırlanmalı ve anlatılmalıdır.

O yüzden diyoruz ki “Adlarımız Farklı Olsa da Soyadımız Türkiye’dir.” Bu sözün gereği her anlamda yapılmalı, gerekleri yerine getirilmelidir. Bu psikolojik adımlar atıldıktan sonra atılacak somut adımlar toplum tarafından kabul görecek kalıcı ve onurlu bir barış sağlanarak Türkiye gerçek anlamda demokratikleşebilecektir.