Cumartesi Anneleri yine gözaltında: Milletvekilleri engellendi, basın mensupları darp edildi!

Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda yapmak istediği basın açıklaması bu hafta da polis tarafından engellendi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında avukat Murat Çelik de bulunuyor. Eyleme destek veren vekiller Ahmet Şık ve Sezgin Tanrıkulu da polis tarafından engellendi.

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 1995 yılından bu yana Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, 954'üncü hafta eylemlerinde yine polis tarafından engellendi.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği hak ihlali kararı Beyoğlu Kaymakamlığı'na tebliğ edilmesine rağmen Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı’na çıkması 14 haftadır engelleniyor.

Gözaltı ve yasaklama kararlarına rağmen yürüyüşlerini gerçekleştiren Cumartesi Anneleri ve hak savunucuları 954. haftada da polis engeline takıldı.

Galatasaray Meydanı’na çıkmak isteyen Cumartesi Anneleri meydana yaklaştırılmadan ablukaya alındı.

Eyleme katılanlar İstiklal Caddesi'nde kelepçelenerek gözaltına alındı.

Yasaklama kararına bu hafta da geçtiğimiz haftadaki gibi izne ayrılan Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli’nin değil, Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya'nın imza attığı kaydedildi.

AVUKAT ÇELİK TERS KELEPÇE İLE GÖZALTINA ALINDI

Polislere, "Gözaltı da hukuksuz, kelepçe de hukuksuz" diyerek tepki gösteren avukat Murat Çelik de darp edilerek ters kelepçe ile gözaltına alındı.

BASINA SERT MÜDAHALE

Gözaltı sonrasında açıklama yapmak isteyen CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve TİP Milletvekili Ahmet Şık’ı polis engelledi.

Açıklama esnasında çıkan arbede sırasında polis gazetecilere şiddet uyguladı, Artı TV muhabiri Umut Taştan’ın boğazını sıktı. Pir Haber Ajansı’ndan Dilan Şimşek de darp edildi. Dokuz8 Haber’den Fatoş Erdoğan’ın görüntü aldığı telefonu kırılırken kollarında morluklar oluştu.

"ERDOĞAN, SANA SESLENİYORUM, BU SENİN ESERİN"

Engellemelere rağmen açıklama yapan Tanrıkulu, "Emniyet Müdürlüğü ve polisler suç işliyor. Eğer biz burada ifade özgürlüğümüzü kullanamazsak, kim nerede kullanacak? Erdoğan sana sesleniyorum, bu senin eserin" dedi.

Tüm engellemelere rağmen açıklama yapan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Emniyet Müdürlüğü ve polisler suç işliyor. Eğer biz burada ifade özgürlüğümüzü kullanamazsak, kim nerede kullanacak? Erdoğan sana sesleniyorum, bu senin eserin!" dedi.#CumartesiAnneleri954Hafta pic.twitter.com/EhLv7kEtOr — Zeynep Kuray (@zeynokuray) July 8, 2023

Gözaltına alınan isimlerin tamamı şöyle:

Hanife Yıldız, İkbal Eren, Mikail Kırbayır, Maside Ocak, Besna Tosun, Hasan Karakoç, Ali Tosun, Eren Keskin, Leman Yurtsever, Cüneyt Yılmaz, Oya Ersoy, Gülendam Özdemir, Nimet Tanrıkulu, Ümit Biçer, Hayrettin Pişkin, Ezgi Çetin, Şifa Nur Çetin, Ömer Kavran, Nazım Dikbaş, Taylan Bekin, İsmail Yücel, Aslı Takanay, Deniz Aytaç, Hüseyin Aygül, Hatice Onaran, Murat Çelik, Seyid Doğan, Hünkar Yurtsever, Pelin Laçın, Aydın Aydoğan.

AYM HAK İHLALİ DEMİŞTİ

Cumartesi Anneleri'nden Maside Ocak, 700. haftadaki (25 Ağustos 2018) polis müdahalesini AYM'ye taşıdı.

Ocak, başvurusunda "24 yıldır süren etkinliğin barışçıl bir şekilde yapıldığını, yasaklamaya ilişkin herhangi bir tebligat yapılmadığını ve bunun yanı sıra kolluk gücünün orantısız güç kullanarak toplantıyı dağıttığını, müdahale ve gözaltı sırasında yaralandığını belirterek kötü muamele yasağı ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğini" dile getirdi.



Yüksek mahkeme "kötü muamele" iddiasını reddederken, Anayasa'nın 34. maddesinde düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Maside Ocak'a 13 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.



Karar oy çokluğuyla çıktı. Karara karşı oy kullanan tek isim ise İçişleri Bakanı yardımcısı iken AYM üyeliğine atanan Muhterem İnce oldu.