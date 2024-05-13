Cumhur İttifakı değişmez çünkü...

Bahçeli-Erdoğan herhangi bir koalisyonun parçası değil, bizzat rejim kurucularıdır. Onların “değişmesi” ya da ayrılması rejimin değişmesidir. Eğer bu gerekliyse geriye tek yol kalıyor, Cumhur İttifakı’nı yenmek.

Son haftaların en gözde tartışması hiç kuşku yok ki normalleşme, yumuşama ve tüm bunlara bağlı olarak da AKP’nin hatta Cumhur İttifakı’nın değişimi. Bu mesele o hale getirildi ki Ekonomi Bakanı Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz tarafından bugün açıklanacak tasarruf tedbirleri bile bu değişimin habercisi olarak nitelendiriliyor.

HÜKÜMET DEĞİL REJİM

Görüntü şu: Tüm partilerle görüşen, diyaloğa açık, yeni ve özgür anayasa yapmaya çalışan, ekonominin iyileşmesi için çırpınan, tasarrufa yönelen bir iktidar var. İşte tüm bunlar da iktidar, değişim iradesi.

Durum hiç de öyle değil. Erdoğan ve Bahçeli 7 Haziran 2015 seçiminden hemen sonra ortak bir yolculuğa başladı. 15 Temmuz darbe girişimi, 16 Nisan referandumu, 23 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimi gibi etaplar bu yolculuğu birlikte yeni bir rejimin kurucu iradesi haline dönüştürdü. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Politikasını Bahçeli’nin ve Erdoğan’ın yoğurduğu, içine mafyasından Hüda Par’ına oradan Vatan Partisi’ne kadar geniş bir kesimin dâhil olduğu karanlık bir rejime dönüştü. Rejim değişikliği kendini sadece devletin kurumlarında ya da Meclis’te hissettirmedi. Aynı zamanda gündelik ilişkilere de yön veren toplumun tüm kılcal damarlarını hedefleyen yapıdan bahsediyoruz.

Rejimin görünen yüzü Erdoğan ve Bahçeli olabilir. Ama aşağıya doğru saçaklanan tarikat-cemaat, iş dünyası, bürokrasi gibi çok fazla başlığı ve ona karakterini veren çok sayıda uygulama var.

RANT VE YAĞMA AĞI VAR

İsmine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen rejim, yasama yürütme yargının tek elde tutulmasıdır. Neredeyse tüm üyesini cumhurbaşkanının belirlediği AYM kararlarını tanımamaktır. Meclis’in onayını almadan hatta görüşüne bile başvurmadan kararnamelerle ülkeyi yönetmektir. İktidara karşı çıkanları uyduruk nedenlerle, saçma sapan iddianamelerle içeri atmak, yıllarca orada tutmaktır. Bir de içeri attığını istediğinde çıkarabilmektir rejim.

Sadece bunlar da değil. Saray Rejimi, muhabirimiz Mustafa Bildircin’in haftalarıdır yazdığı Diyanet Başkanlığı’nın araçlarıdır. Lüks yaşamıdır. İktidar yanlısı verilen fetvaların karşılığının bir şekilde alınmasıdır. Ya da İsmail Arı’nın valiliklerin “küçük saray” haberidir. Saunası, giyinme-soyunma kabinleri, koruma orduları ile en baştakine özenen kamu görevlerinin hayatlarıdır.

Halk yoksulluktan kırılırken kâr rekorları kıran yandaş sermayedir. Garanti ödemelerle, KKM’lerle mutlu azınlık yaratmaktır. Seçim kazanmak için ekonominin tüm kurallarını canının istediği gibi değiştirmektir.

Grevi, yürüyüşü, hak alma mücadelesini mahkemelerle, kolluk kuvvetleri ile bastırmaktır, anayasal haklarını kullanmak için Taksim’e yürümek isteyen 50 insanı tutuklamaktır rejim. Tarikat cemaat emriyle İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmak, MEB’i teslim etmektir. Tüm verilen sözlere rağmen kendi kadrolarını doldurmak için mülakatla öğretmen almaktır. Sağlık Bakanı’na hastane zinciridir. Meclis’in itibarsızlaştırılmasıdır. Barajlarla halkın temsilini engellemektir. Adı üzerinde Saray Rejimidir. Liste uzayıp gider.

Rejimin tüm bu özelliklerini görmeden siyasetin değişen yüzünü konuşmanın çok bir anlamı yok. Çünkü esas mesele tam da burada kilitlenmiştir. Tüm bu kara tablonun nedeni rejimin kendisidir. Yargıda, ekonomide, dış politikada, kültürel ve spor alanında yaşanan tüm yıkımın arkasında Saray rejimi, Beştepe vardır.

GİDECEKLER VE DEĞİŞECEK

Değişimi Cumhur’da aramanın yanlışlığı sadece bu başlıklarla da bitmiyor. Erdoğan ya da Bahçeli’nin kişisel olarak ne istediklerini aşan bir durum var. Sayısı milyonlara varan devasa bir çıkar şebekesine dönmüş bir ağdan bahsediyoruz. Bunun için Sinan Ateş iddianamesine bakmak yeterlidir. Bu yetmez diyenler için sıralayalım:

Kıbrıs’ta sahte diploma skandalı patlak veriyor, arkasından MHP’li vekil çıkıyor. MEB’in kitap ihalesine bakınca AKP’li yandaş yayıncıların sureti beliriyor. Altın madeni işletmesinde yine onlar... Bir yerde rant varsa orada Cumhur İttifakı’ndan birini mutlaka görürsünüz.

İşin özü AKP ve MHP ya da daha doğru bir ifade ile Cumhur İttifakı’nın içinde yer aldığı bir değişim, normalleşme mümkün değil. Hele daha demokratik bir anayasa, özgürlükler hiç değil.

Cumhur İttifakı’nın nasıl bir batağa battığını halk gördü ve yolları ayırdı. Seçmen desteğini kaybeden, aşağıya gidişleri çıplak gözle görülen iktidara, Türkiye’yi yeni bir rotaya sokma gibi güç vehmetmek halkın gördüğünü görememekten başka bir anlam taşımaz. Beş altı yıl içinde Cumhur İttifakı, kurduğu rejimin kendisi oldu. Onları birbirinden ayırmak mümkün değil. Ama yurttaşa göre bu rejimin ülkede geleceği kalmadı, doğal olarak rejimi kuran ve aynılaşanların da.