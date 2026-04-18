Cumhur İttifakı İstanbul Tabip Odası’na çökmeye çalışıyor

İstanbul Tabip Odası AKP’nin hekim ve toplum düşmanı sağlık politikalarına karşı muhalefetin her zaman en ön saflarında yer aldı.

AKP’nin sağlığı ticarileştiren, hekimliği değersizleştiren, hekimlik mesleğini itibarsızlaştıran uygulamalarına karşı mücadele etmekten asla, hiç vazgeçmedi.

Yirmi üç yıldır hastane bahçelerinde, sokaklarda, meydanlarda, alanlarda “AKP Sağlığa Zararlıdır!” diye haykırmaktan bir an bile geri durmadı. ”Doktor efendi dönemi bitti!”, “Giderlerse gitsinler!” diyenlere gerekli cevabı vermekten bir gün dahi çekinmedi.

Her zaman hekimlik onurunu, hekim haklarını, mesleki bağımsızlığı, kamucu-toplumcu başka bir sağlık sistemini cesurca savundu.

Ne zaman, nerede baskıya, haksızlığa, mobbinge uğrayan bir hekim olsa yanında oldu.

Ve tabii ki her daim karanlığa karşı bilimi, aydınlanmayı, laikliği; istibdata ve saltanata karşı hürriyeti ve demokrasiyi savunmayı ihmal etmedi.

Bu nedenle de AKP için hep bir “baş ağrısı”, ele geçirilmesi, fethedilmesi gereken bir kale oldu.

***

Sadece Türkiye’nin değil, 37 bin üyesiyle dünyanın en büyük hekim örgütlerinden olan İstanbul Tabip Odası seçimi 19 Nisan Pazar günü, yani yarın Zeytinburnu 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapılacak.

Pazartesi günkü yazımda seçimlere milliyetçi hekimlerin oluşturduğu Türk Hekimleri Birliği, yandaşların oluşturduğu Değişim Grubu ve çağdaş, laik, demokrat hekimlerin oluşturduğu Demokratik Katılım Grubu olmak üzere üç listenin katılacağını yazmıştım.

Böyle yazmıştım, çünkü üç grup da haftalar öncesinden seçime gireceklerini ilan etmişlerdi.

Demokratik Katılım Grubu zaten bütün listesini açıklamış ve günlerdir hastaneleri, ASM’leri, muayenehaneleri dolaşıyordu.

Ancak bu sene ortada garip bir durum vardı.

Seçime günler kalmasına rağmen diğer iki grup listelerini açıklamamışlardı.

***

“Karaman’ın koyunu, sonra çıkar oyunu” derler ya, öyle oldu.

İTO Genel Kuruluna saatler kala, Cuma günü akşam saatlerinde durum açıklığa kavuştu.

Türk Hekimleri Birliği ve Değişim Grubu aynı adaylarla girmeye karar vermişlerdi.

Ancak zaten hekimlerin yüzüne bakacak halleri olmadığı için saha çalışması yürütmüyorlardı, seçime ortak listeyle gireceklerini de hekimlere açık olarak ifade edemediler. Onun yerine aynı aday isimlerini, sanki farklı listelermiş gibi kendi gruplarının isimleriyle ilan ettiler.

Tahmin etmediğimiz bir durum değildi.

Bunlar zaten bir yandan AKP iktidarının kendilerine tanıdığı her türlü ayrıcalıktan faydalanıp bir yandan da AKP’nin sağlık politikalarından şikayetçiymiş gibi görünerek takiye yapıyorlardı.

Bu dönem de baştan itibaren seçime birlikte girmeye karar verdikleri belli olduğu halde çağdaş, demokrat hekimleri alarme etmemek için sanki ayrı girecekmiş gibi çifte takiye yapmışlardı.

İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi seçimlerindeki taktiği taklit edip, seçim sonuçlandığında tekbirler atmayı umdukları belli oluyor.

***

AKP’nin İstanbul Tabip Odası’nı kendisi için ciddi bir baş ağrısı olarak gördüğünü yazmıştım.

Nitekim ele geçirmek için yıllarca denemedikleri yol kalmadı. Sağlık müdürleri, başhekimler üzerinden baskı kurmak, doktorlukla alakası olmayan partilileri seçim sandıkları başına oturtmak, doktorlara AKP seçmeni misali baklava dağıtmak, neler neler.

Hiçbiri fayda etmedi.

Bu sene taktik değiştirdiler.

Özellikle genç asistan hekimleri baskı altına almaya çalışıyorlar.

İstanbul Tabip Odası seçimleri tıpkı genel ve yerel seçimler gibi İlçe Seçim Kurulu tarafından yapılır ve tıpkı o seçimlerdeki kurallar geçerlidir. Yani, mesela, oy verme kabinine cep telefonuyla girmek yasaktır. Ama duyumlara göre İTO’ya zorla üye yaptıkları özellikle genç asistanların oy kabinine cep telefonuyla girerek verdikleri oyların fotoğrafını çekmeleri ve kendilerine göndermeleri talimatını veriyorlarmış.

O, zorla üye yaptıkları genç hekimlerin kendilerinden olmadıklarını kendileri de biliyor, çünkü.

***

Neticede, yarın İstanbul Tabip Odası seçimlerinde şimdiye kadar şahit olmadığımız bir tabloyla karşı karşıyayız.

Seçmen iradesine en küçük saygısı olmayan, seçilmiş belediye başkanlarını tutuklayıp görevden alan, ana muhalefet partisi CHP’ye bile kayyum atamaya kalkan Cumhur İttifakı İstanbul Tabip Odası’na çökmeye çalışıyor.

Hak ettikleri cevabı vermek hepimizin boynunun borcudur.

Hodri meydan!