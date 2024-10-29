"Cumhuriyet demokrasi ve bağımsızlığın teminatıdır"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için yayımladığı kutlama mesajında: “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘En büyük eserimdir’ dediği Cumhuriyetin 101 yaşını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla başlayan çağdaş ve demokratik Türkiye yürüyüşü 29 Ekim 1923’de Cumhuriyetin ilanıyla taçlandı. Cumhuriyet o günden beri sadece bir yönetim şekli değil, uygarlığın ve aydınlığın sembolü oldu.” ifadelerini kullandı.

“Atatürk, cephede savaştayken bile ülkenin geleceğiyle ilgili uzun vadeli planlar yapan bir liderdi” diyen Başkan Aras, “Bu planların en başında elbette Cumhuriyet geliyor. Cumhuriyetin ilanı, modern bir ülke oluşturma yolunda atılmış en temel adımdır. Harf devrimi, eğitimin yaygınlaşması, kadın erkek eşitliği, Türkiye’nin aydınlık yüzü Köy Enstitülerinin kurulması, Medeni Kanun, tarım ve sanayi reformları, bankaların kurulması, kalkınma planları gibi bir çırpıda sayılamayacak yüzlerce köklü hamle Cumhuriyet ile yaşandı. Bu hamleler, ülkemizi bilimin ışığında yükselen çağdaş, bağımsız, özgür ve laik bir hukuk devleti yaptı. Cumhuriyet aydınlık bir geleceğin yol haritasını tam 101 yıl önce bize çıkarttı. Kurtuluşun reçetesini kuruluşta bize verdi. Bizim üzerimize düşen Ata’mızın söylediği gibi Cumhuriyeti yüceltmek ve yaşatmaktır. Cumhuriyet hem demokrasinin hem de bağımsızlığın teminatıdır. Ata’mızın Cumhuriyeti emanet ettiği gençlik, ilk yüzyılda olduğu gibi ikinci yüzyılda da bu en kıymetli emanete canı gönülden sahip çıkacaktır. Yüreğinde vatan sevgisiyle Cumhuriyet ruhunu ilelebet taşıyacaktır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliği ve Aziz Türk milletinin üstün mücadelesiyle kurulan Cumhuriyetimizin 101. yılını yürekten kutluyor, Cumhuriyeti bize miras bırakan başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e, yol arkadaşlarına ve Türk milletine şükranlarımı sunuyorum” dedi.