Cumhuriyet en büyük güvencemizdir

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Kozay mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘En büyük eserim’ dediği Cumhuriyet, hiç şüphesiz, geleceğimiz adına en büyük güvencemizdir. Bugün ülkemizde özgür, bağımsız, hür bir şekilde yaşıyorsak, bu Cumhuriyet sayesindedir" dedi.

Başkan Kozay, mesajında şunları kaydetti:

"Bu yıl, Cumhuriyetimizin ilanının 101. yıl dönümünü büyük bir sevinç ve gururla kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. ‘Efendiler yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz’ sözleri ile Cumhuriyet’in ilanını müjdeleyen Büyük Önder Atatürk, bugün ülkemizde özgür ve bağımsız bir şekilde yaşamamızın en sağlam temelini atmıştır. Bundan tam 101 yıl önce, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in ilanı ile Türkiye Cumhuriyeti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkese fert olma hakkı verilmiş ve milletimizin ilelebet hiçbir gücün buyruğu altına girmeyeceği, tüm dünyaya duyurulmuştur. Cumhuriyet; en zor şartlara ve bütün imkansızlıklara rağmen hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmayan, bağımsızlığından asla taviz vermeyen, inanç ve kararlılıkla sürdürdüğü bağımsızlık mücadelesini zaferle neticelendiren milletimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. Bugün, bizi biz yapan yüksek değerlerimizi daha gür sesle yüceltecek, ve geleceğe güvenle bakacağız."