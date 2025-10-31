Cumhuriyet için pedal çevrildi
BirGün EGE
Yunusemre Belediyesi, Cumhuriyet’in kuruluşunun 102’nci yıldönümü onuruna bisiklet turu düzenledi. 102. Yıl - 102 Kilometre Bisiklet Turu’na yaklaşık 150 bisikletsever katıldı. Cumhuriyet Bayramı coşkusunu pedal çevirerek yaşamak isteyen bisiklet sporcuları turun başlangıç noktası olan 100. Yıl Meydanı’nda buluştu.
Yunusemre Belediyesi’nin ev sahipliği; Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Bisiklet Platformu iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte sporcuları karşılayan Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Gökhan Özak, katılımcılara başarılar dileyerek turu başlattı. Sporcular Bağyolu, Paşaköy ve Koldere güzergâhlarında mola vererek 102 kilometrelik parkuru başarıyla tamamladı.