Cumhuriyet kazanacak

Bİlİyoruz cumhuriyet saldırı altında. Her bir kurumu ele geçirildi. Bundan 102 yıl önce kurulan ve geliştirilmeye çalışılan Cumhuriyet'ten geriye bir şey kalmadı. İktidar ve onun yanındakiler cumhuriyet öncesine dönmek için adeta gün sayıyor.

Korkuya gerek yok. Cumhuriyet sadece Meclis duvarına yazılan bir yazıdan ibaret değil. Uğruna mücadele edilen, her bir kazanım için bedeller ödenen güçlü bir fikir. İktidarın yaptığı gibi “ben artık değiştirdim” deyince değişecek bir şey hiç değil. Yüz binlerce gencin, kadının, yurtseverin hem yüreğinde hem bilincinde kazınmış duruyor.

Anadolunun her köşesi daha eşit, daha demokratik daha özgürlükçü bir düzen için “tek adam rejimi gitmeli” diyenlerle dolu.

Yeni bir cumhuriyet kurlacak. Bunu 19 Mart günü barikatı aşan gençler yapacak. Bunu 'isyandayız' diyerek 25 Kasım ve 8 Mart'ta sokakları zapt eden kadınlar yapacak. Ranta ve yağmaya karşı doğasına, yaşam alanına sahip çıkanlar yapacak. Üreticiler, işçiler yapacak.

Yeni cumhuriyeti bu düzene karşı birleşen milyonlar kuracak.