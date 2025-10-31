Cumhuriyet sanatla kutlandı

BirGün EGE

Cumhuriyet’in 102’nci yılı Marmaris’te etkinliklerle kutlandı. Armutalan Kültür Merkezi'nde düzenlenen Emanet Dans Tiyatrosu ile Kurtuluş Savaşı anlatıldı. Özel resepsiyon ise sanat dolu bir geceye sahne oldu.

Marmaris Kültür ve Sanat Evi’nde gerçekleştirilen “Cumhuriyet’ten Günümüze” adlı gecede ise Cumhuriyet’in 102 yıllık aydınlık mirası dans, müzik ve tiyatroyla yeniden hayat buldu.

Etkinlikte bir konuşma yapan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, “Marmaris’in adının kültür ve sanatla anılmasından gurur duyuyoruz. Cumhuriyetimizin 102’nci yılını coşkuyla kutluyor, bu güzel gecede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.