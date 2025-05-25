Cumhuriyete uzanan yolda gerçek bir aydın: Halide Edip Adıvar

Bahri Karaduman - Yazar

Feyza Hepçilingirler çok kitaplı, çok ödüllü bir yazar. Son yapıtı öncekilerden farklı. Onun Adı Var: HALİDE ile yazar, okuruna “öğretici” bir kitapla merhaba, diyor. Yıllardır birlikte yürüyen eğitimci-yazar niteliği bu kitapla, belki de hiç denenmemiş “bir ilk”i edebiyatımıza taşıyor.

İnsan yaşamında içine doğduğu ailenin, çevrenin, kentin, hepsinden önemlisi ait olduğu toplumun çok büyük önemi var. Hepçilingirler, bilinçli bir seçim yaparak Halide Edip'in kişiliğinde Osmanlı'dan Cumhuriyet dönemine evrilen yıllara, bireyden yola çıkarak ülke geneline ışık tutuyor. O yıllarda koşullar günümüze göre çok farklı. Feodal diyebileceğimiz bir devlet yapısı var. Giyim kuşamdan yeme içmeye her şey bambaşka. Denize girme âdeti yok. Avrupalıları şaşırtan bir temizlik kültürü var. Hamamlar kadınlar için sosyalleşme alanları. Hamamda sofralar kurulur, sazlar çalınır, şarkılar söylenir, oyunlar oynanır. Erkekler için de kahvehaneler önemlidir. Bu mekânlar kıraathane olarak da anılır. Gazete, dergi, kitap bulunması nedeniyle bunlar aynı zamanda okuma evleridir.

Halide'nin doğumuyla Osmanlının varlıklı ailelerindeki günlük yaşamı, annesinin ölümüyle “haminne” dediği anneannesinin ve sütninesinin şefkatiyle baba sevgisinden, ilgisinden uzak yaşadığı Mor Salkımlı Ev’deki çocukluğunu anlatıyor yazar. Osmanlı'da eğitim öğretimi de ayrıntılarıyla gözler önüne seriyor. Mahallelerdeki Sıbyan Mekteplerinin durumunu, Arapça harflerle okuyup yazmadaki zorlukları, örneklerle anlatıyor. Aynı harflerin farklı okumalara açık oluşu nedeniyle doğruyu bulabilmek için de “olsa olsa yöntemi”ni öneriyor!...

Hepçilingirler, mahalle kültürüne verdiği önemi şöyle anlatıyor: “Osmanlı çok kültürlü, çok uluslu bir imparatorluk. Türk nüfusun yanı sıra Rumlar, Ermeniler, Yahudiler, Kürtler, Araplar, Habeşler, Çerkezler de yaşıyor bu topraklarda. Aynı mahallede yaşayanlar dinleri, dilleri, milliyetleri ne olursa olsun, birbirlerini tanıyorlar, büyük bir aile gibi yaşıyorlar. Sağlam komşuluk ilişkilerine dayalı bir mahalle kültürü var.”

Sarayda babasının görevli olduğu “Ceyb-i Hümayun” dairesi, Halide için oyun alanı gibidir. Saray yaşamını, Enderun'u, Harem'i, harem ağalarını, haseki sultanın, valide sultanın ne demek olduğunu o yaşlarda öğrenir. Hepçilingirler, Padişahın yanında saray odalarında yetişen birinin sonradan ülkenin düştüğü felaket yıllarında saraydan yana değil de Mustafa Kemal'in yanında padişahlığın karşısında yer almasını çok önemli buluyor. Bu seçimi “yürek işi” olarak niteliyor.

Kitabın öğretici yönlerinden biri de geleneksel Türk tiyatrosunu tanıttığı bölümdür. Babası Halide'yi tam bir İstanbul kızı olarak yetiştirmiş. Batı kültürü almasını istemiş. Yabancı dil, piyano eğitimi aldırmış. Anadolu'yu tanımıyor Halide; bu kültürle ilişkisi olmamış. Beşiktaş'taki mor salkımlı evden sonra taşındıkları Üsküdar'da ilk lalası Süleyman Ağa'da Anadolu kültürünün izlerini; sonraki lalası Eğinli Ahmet Ağa aracılığıyla da Türk halk edebiyatını tanıyor. İlk kez Doğu ve İslam kültürüne ilişkin hikâyeleri dinliyor, okumaya başlıyor. Bir kahvenin bahçesinde oynatılan Karagöz'ü izlemeye de Ahmet Ağa götürüyor onu. Halide, böylece Osmanlı'da tiyatro denince ilk akla gelen Karagöz-Hacivat'ı, ortaoyununu, meddahlık geleneğini öğreniyor. Hepçilingirler de sırası gelmişken bu değerleri okura önemli ayrıntılarıyla çok iyi anlatıyor.

Ablası Mahmure'ye görücülerin gelmesi, Halide'nin evlilik kurumunu tanımasının nedeni oluyor. Batıl inançlara dayalı kız isteme, söz kesme yöntemleri, kıza “mehir” denen fiyat biçmeler, nişan bohçaları, düğün hazırlıkları, birbirlerinin yüzünü bile görmeden küçük yaşta evlenen gençler dönemin gerçekleri. Halide bütün bunları şaşkınlıkla izliyor.

Baba Edip Bey, Halide'yi Amerikan Kolej'inde okutuyor, ama bu okuldaki eğitim-öğretim evdekilere ters geliyor. Bir yıl sonra padişah emriyle okul kapatılıyor. Bu yıllarda komşu Peyker Hanım ve eşi Hamdi Efendi, Halide'nin kafasında yeni fikirlerin özellikle özgürlük kavramının oluşmasını sağlıyor. Yıldız Sarayı'ndaki kudretli padişahın aslında halkın nefret ettiği bir despot olduğunu onlardan öğreniyor.

Üsküdar'dan Beşiktaş'taki eve dönünce Halide bir sürprizle karşılaşıyor. Yemen'den iki yeni halayık gelmiştir. Biri üvey annesinin hizmetinde çalışacak, diğeri Halide'nin cariyesi olacaktır. Kölelik, o yıllarda çok normal olduğu için Halide, kendisinden iki yaş küçük bir kızın yaşamını onun hizmetçisi olarak sürdürecek olmasını hiç garipsemiyor; ama köle Reşe, hiçbir zaman kullanmasa da insan sevgisiyle ona “azat kâğıdı” veriyor. Köle pazarlarının kurulduğu, insanların bir eşya gibi alınıp satıldığı o dönemi anlatırken Hepçilingirler sözü “para” ve “ölçü” konusuna getiriyor. Osmanlı'da ölçü birimlerini (uzunluk, ağırlık, alan) anlatıyor. İlk Osmanlı parası “akçe”den başlayarak Osmanlıda para, Düyun-u Umumiye İdaresi hakkında öz bilgiler veriyor. İmparatorluğu dış borçlar yüzünden yarı sömürge durumuna düşüren o sıkıntılı sürecin ancak 1954 yılında Türkiye Cumhuriyeti sayesinde sonlandığını vurguluyor.

Halide, Madam Pivardeli'den şan dersleri, Şükrü Efendi'den Arapça, bir madamdan İngilizce dersleri almaktadır. Özel öğretmenlerden aldığı derslerle iyi yetişmiş bir genç kızdır; fakat çokeşli babası nedeniyle iki ev arasında kalmanın mutsuzluğu içindedir. Onu dersleri, kitapları ve piyanosu avutmaktadır. Konu piyanoya gelince Hepçilingirler, sözü önce müziğe sonra da güzel sanatlara getiriyor. Osmanlı'da resim ve heykel İslam dinince yasaklandığı için hiç yok. Bunların yerine süsleme sanatları var: tehzip, kakmacılık, çinicilik, hat, ebru.

Halide'nin son hocası, herkesin “filozof” dediği Rıza Tevfik oluyor. Divan edebiyatına karşın Halk edebiyatını savunan çok geniş bilgiye sahip bir felsefeci ve şairdir Rıza Tevfik. Halide'nin kadın haklarına dikkatini çekmesinin nedeni de onun düşünceleridir. Bu filozof spor konusuna da dikkat edilmesini ister. Osmanlı'da başlıca spor dalları güreş, avcılık, kemankeşlik ve cirittir. Hepçilingirler bunlar hakkında da okuru bilgilendiriyor.

Resmî yazışmaların, edebiyatın bütün türlerinin Osmanlıca denen yapay yazı dilinin içine doğmuştur Halide. Okul yılları Türkçeyi sadeleştirme çabalarının hızlandığı dönemdir. Bu çabalar Halide'nin edebiyat yolunu aydınlatan bir ışıktır. Rıza Tevfik, Halide'yi “sade Türkçe” ile tanıştırarak öğrencisine özgürce yazma cesareti vermiştir. Bu bölümde Hepçilingirler, Osmanlıcanın yalnız yazı dili olduğunu süs merakının, sözü hünerli, sanatlı söylemenin değerli görüldüğünü, halktan ne denli uzaklaşıldığını dile getiriyor. Dil ile alfabeyi karıştırmamak gerektiğini; Osmanlıların dilinin Türkçe olduğunu Arapça konuşulduğunu iddia edenlerin bilgisizliğini örneklerle anlatıyor. Selanik'te yayımlanan Genç Kalemler dergisinin hayata geçirdiği “Yeni Lisan” hareketini, Milli Edebiyat dönemini, Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp'in çalışmalarını, halkın diliyle okuryazarların dili arasındaki uçurumun ortadan kaldırılmaya çalışıldığını özetliyor. Cumhuriyet ile Atatürk'ün önderliğinde Dil Devrimi'nin yapıldığını belirterek gençlere sesleniyor: “Türkçeyi her türlü yabancılaştırıcı etkilerden korumak, Türkçe olarak yaşamasını sağlamak, yeniden bir dil devrimine gereksinme duymak istemiyorsak yabancı sözcüklere Türkçe karşılıklar bulmak zorundayız. Türkçenin içine doğmuş kişiler olarak bu bizim, bizden çok da siz gençlerin görevi.”

Halide, ikinci kez koleje başladığında artık yeniden açılan Amerikan Koleji'nin yatılı öğrencisidir. Eve ayda bir gitmek, yaşıtları arasında bulunmak, spor yapmak, uzun yürüyüşler ona iyi gelir. Düşünsel gelişimini o yıllarda tamamlar. Türkler, Ermeniler, Rumlar... Ülkede dört takvim. Ayrı kutlanan Noel, iki paskalya, iki Müslüman bayramı. Yani çok çeşitlilik... Feyza Hepçilingirler, gençlerin kafaları karışmasın diye bu konuda da imdada yetişiyor. Osmanlı'da “alaturka” ve “alafranga” saat ayrımını “hicri-kameri” takvimi; hicri takvimde ayları (muharrem, safer, rebiülevvel, rebiülahir, cemaziyelevvel, cemaziyelahir, recep, şaban, ramazan-oruç ayı, şevval, zilkade, zilhicce-Hac ayı); “rumi takvim”de de (mart, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül, teşrinievvel, teşrinisani, kânunuevvel, kânunusani, şubat) aylarının olduğunu bildirip “takvimler arasında dönüşüm işlemi”ni de sayılarla örnekliyor.

Edebiyatta çok iyi, matematikte çok geridedir Halide. Kolej ona yaşıtlarına göre eksik ya da fazla olan yanlarını açıkça göstermiştir. Özgür ve eleştirel düşünceye ulaşması, bunu geliştirmesi gerektiğini kavrar. İyi bir hatip olmanın, yalnızca bilgi ve kültüre bağlı olmadığını, sesin ve görünüşün düzgün olmasına da dayandığını, kişinin konusuna egemen olması ve bunu dinleyenlere içtenlikle aktarması gerektiğini de öğrenmiştir. Bunlar İzmir'in Yunan işgaline tepki olarak Sultanahmet Meydanı'nda yapılan mitingde halkı coşturan, dillere destan konuşma yapmasının da bir bakıma ön hazırlığıdır. Halide iyi bir hatip olarak yetişmektedir. Babası Edip Bey, dönemin matematik dehası Salih Zeki Bey'i kızına özel ders vermesi için ikna eder. Salih Zeki, bilim tarihçisi, matematik ve astronomi bilginidir. Osmanlı Devleti'nde bilim denince dönemin üniversitesi sayılan medreseler akla gelir. Mimarlık alanında Mimar Sinan, denizcilikte Piri Reis, Osmanlı'da yetişmiş biliminsanları sayılabilir. Bunlara matbaayı ülkeye getiren İbrahim Müteferrika'yı da ekleyebiliriz. Acı gerçek, Avrupa'nın çok gerisinde olmamız, bilime gereken önemin verilmemiş olmasıdır.

Yoksul bir çocuk olarak Darüşşafaka'da eğitim görmüş Salih Zeki, Halide'yi her yönden etkiler. Bu etki sevgiye dönüşür ve Halide, Salih Zeki Hoca'nın evlenme teklifini kabul eder. Dönemin en önemli gazetesi Tanin’in bilim bölümüne Salih Zeki yazılar yazmaktadır. Halide de Tanin'in edebiyat sütunlarına yazılar yazmaya başlar ve 1908 yılında yazarlığının ilk adımlarını atmış olur. 1908 2. Meşrutiyetin ilan edildiği önemli bir yıldır. İlk Meşrutiyet 23 Aralık 1876'da ilan edilmiş; ilk kez padişahın yetkileri kısıtlanıp halka seçme ve seçilme hakkı tanınmış; ilk yazılı anayasa sayılan Kanun-u Esasi kabul edilmiştir. Bu dönem ancak iki yıl sürmüş, 2. Abdülhamit'in Osmanlı-Rus Savaşı'ndaki yenilgiyi gerekçe göstererek Meclis-i Mebusan'ı kapatmasıyla sona ermiştir. 2. Meşrutiyet baskıcı yönetimin sonlanması amacıyla Fransız Devrimi'nin etkisiyle örgütlenmiş bir halk hareketidir. Hepçilingirler, sözü bu noktaya getirmişken Osmanlı'da devlet yönetimini de kısaca anlatıyor ve “padişah, vezir-i azam, kazasker, defterdar, şeyhülislam, kaptan-ı derya ve nişancı” olarak sıralanan “divan”ın önemini belirtiyor.

Halide'nin Tanin gazetesindeki yazıları büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Kadın haklarıyla ilgili yazdıkları İngiltere'de bile yankısını bulurken tutucu çevrelerin tepkisini çekiyor. Kadınların toplum yaşamında yer almalarına karşı çıkan bu çevreler tehdit mektupları gönderiyorlar. Ölüm tehditleri korkutucudur ama Halide'nin kendini toplaması uzun sürmez. Eşinin de cesaretlendirmesiyle hem Tanin'e hem de başka gazetelere yazmayı sürdürür. Salih Zeki, iyi bir biliminsanıdır ama duygu yanı zayıftır. Halide, düş kırıklıklarını yazdığı romanların kadın kahramanlarına yaşatarak, ruhsal dinginliğe ulaşmaya çalışır. “31 Mart Vakası” diye bilinen ayaklanmada Tanin paramparça edilir. Halide gibi aydınların öldürüleceği söylenir. Halide önce Amerikan Koleji'ne sığınır, sonra da çocuklarıyla birlikte Mısır'a, oradan da İngiltere'ye gider. Ülkede ayaklanma Makedonya'dan gelen askerler tarafından bastırılmıştır. Abdülhamit tahttan indirilmiş yerine Sultan Reşat geçmiştir. Dönüşünde kocasının başka kadınla evlendiğini öğrenen Halide kocasından boşanır. O artık Halide Salih değil, çok okunan, çok sevilen ünlü yazar Halide Edip'tir.

Feyza Hepçilingirler, kitabın sonunda şunları söylüyor: “Yurdu işgal edilince insanları uyarmayı iş edindi. Coşkulu söylevlerle kitleleri göreve çağırdı. Kurtuluş Savaşı'na kayıtsız kalmadı. Orduya katıldı, Atatürk'ün yanında yer aldı, onunla silah arkadaşlığı yaptı. Elbette düşünce ayrılıklarına düşecekti. Her söyleneni kabul eden değil, kendi kafasıyla düşünen bir insandı çünkü. Yanıldığı noktada geri dönmeyi bildi. Sonuçta küçük Halide'den büyük bir insan yarattı.”

Onun Adı Var: Halide,* Hepçilingirler'in çalışkanlığının, üretkenliğinin taçlandığı çok nitelikli bir kitap. Kadınlara yalnız “ebelik” mesleğinin layık görüldüğü Osmanlı'da mücadeleci, zorlukların üstesinden gelmeyi başaran aydın bir kadının neler yapabileceği yetkin bir dille anlatılıyor, dönemin gerçekleri örneklerle okura iletiliyor.

Çeşitli fotoğraflar, resimler ve belgelerle desteklenen; öğretici, eğitici bu yapıt, her kitaplıkta bulunmalı, mutlaka gelecek kuşaklara kalmalı, çok okunmalı. (diye düşünüyorum.)

*ONUN ADI VAR: HALİDE, Feyza Hepçilingirler, tudem, s. 239.