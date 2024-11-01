Cumhuriyet’in 101. yılı anısına 101 ağaç dikildi

BirGün EGE

Buca Belediyesi, Cumhuriyet’in 101. yılı anısına ilçenin parklarına 101 ağaç dikiyor. İlk ağaçlar Buca Belediye Başkanı Görkem Duman tarafından Barış Mahallesi’nde bulunan Ecevit Parkı’nda dikildi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, iki ıhlamur bir de zakkum ağacını toprakla buluşturarak can sularını verdi. Mahalle sakinlerinin de bulunduğu anlamlı etkinlikte dikilen ağaçlara, Birlik, Beraberlik ve Barış isimleri verildi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, dikilen ağaçların Cumhuriyet gibi bu topraklarda derinlere kök salarak büyümesini arzuladıklarını söyleyerek, "Bu sene en büyük bayramımızın 101. yılını kutlama mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyet’in 101. yılı anısına Buca’mızda 101 ağacı toprakla buluşturacağız. Bugün ilk ağaçları burada dikiyoruz. Daha sonra tüm parklarımızda aynı şekilde ağaçlarımızı dikeceğiz. Böylece hem Cumhuriyetimizi yaşatacağız hem Buca’mızı yeşillendireceğiz" diye konuştu.