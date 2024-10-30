Cumhuriyet’in 101’nci yılını Avrupa’da da kutluyoruz!

Cumhuriyet’in 101’nci yıldönümü ülkemizde olduğu gibi Almanya gibi çok sayıda Türkiye kökenli göçmenin yaşadığı ülkelerde de kitlesel olarak kutlandı.

Türkiye’nin Almanya’daki büyükelçiliği ve başkonsolosluklarının düzenlediği resmi kutlama etkinliklerinin yanısıra, çok sayıda sivil toplum örgütü de 101’nci yıl dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.

Örneğin Frankfurt’ta, TMMB (Türk Mühendis ve Mimarlar Birliği), TG-Hessen (Hessen Türk Toplumu) ve HE-ADD’nin (Hessen Atatürkçü Düşünce Derneği) birlikte gerçekleştirdiği “Cumhuriyet’e Giden Yol” başlıklı etkinliğe katılanlar, gazeteci – yazar, şair Sunay Akın’la birlikte bilim ve kültür tarihine bir yolculuk yaptılar. Cumhuriyet’in bilimsel ve kültürel temellerini, büyük bir bölümünü Akın’ın kendi araştırmalarıyla ortaya çıkardığı çarpıcı örnekler eşliğinde dinlediler. Bu etkinliğin gerçekleştirildiği mekanda, bir gün önce de CHP Frankfurt Birliği’nin düzenlediği “Türkiye Cumhuriyeti 101 Yaşında“ başlıklı etkinliğe gazeteci – yazar Uğur Dündar ile gazeteci ve belgeselci Gökmen Ulu bizzat, sanatçı Müjdat Gezen ve tarihçi Sinan Meydan da çevrimiçi olarak katıldılar.

Sadece Frankfurt’ta değil, Almanya’nın birçok yerinde gerçekleştirilen etkinliklere binlerce insanımız katılarak, Cumhuriyet Devrimi’ne çeşitli açılardan bağlılıklarını tazelediler. Bunların büyük kısmı cumhuriyet konulu klasik konferanslar, paneller ya da konserler formatındaydı, ama değişik etkinlikler de gerçekleştirildi. Örneğin Almanya’ya son yıllarda gelen beyaz yakalı Türkiye kökenli göçmenlerin oluşturduğu “Almanya Türk Expatlar Topluluğu“nun Almanya’nın 20 kentinde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği “Cumhuriyet kahvaltıları“na 1400 kişi katıldı.

Emperyalist işgale karşı savaşın ardından saltanatı yıkan, laik, devletçi ve aydınlanmacı devrimcilerin kurduğu Cumhuriyet, geride çok büyük iniş çıkışları, gerilemeleri içeren bir 100 yılı bırakarak bugünlere geldi, şimdilerde onu daha da geriletebilecek bir süreci yaşıyor. Bu nedenle Türkiye dışında “çağdaş cumhuriyet“ özlemiyle yaşanan bu dinamizm hepimiz için çok önemli. Yanında, yakınında, içinde olmak da gerekli. Bu etkinliklerin hepsi elbette Cumhuriyet devrimine halkçı, ilerici, bağımsız, laik, gerçek demokrasiye yönelen bir Türkiye özlemiyle gerçekleştirilmiyor. Ancak bunların önemli bir bölümü çağdaş ve demokratik bir Türkiye açısından kazanım.

Yurtdışında yaşayan sosyalist ve devrimciler ikinci yüzyılına giren Cumhuriyet’in kazanımlarına sahip çıkma ve onu gerçek bir halk cumhuriyetine dönüştürme mücadelesine daha aktif olarak – elbette eleştirel kalarak – katılabilir, “Yaşasın Cumhuriyet“ mesajıyla ilerleyebilir.

İşte tam burada geçtiğimiz yıl iki devrimci sanatçının, gazetemiz yazarlarından Haydar Ergülen’in sözlerini yazdığı, usta müzisyen Fuat Saka’nın da bestelediği “100’ncü Yıl Marşı“na bir kez daha kulak verelim. 100’ncü yıl vesilesiyle çok sayıda marş bestelendiği için Ergülen ve Saka’nın el ele vererek ortaya koydukları bu eser hakettiği kadar tanınmadı, yayılmadı.

İşte iki büyük sanatçımızı bu güzel ve anlamlı eserle buluşturan ve Cumhuriyet’in ikinci yüzyılını selamlayan eser, bir kez daha:

Efendiler buna cumhuriyet derler

Işıklı bir yoldur geleceğe gider

Akılla bilimle sanatla kolkola

Yürür aydınlığa kadınlar erkekler

Yüzüncü yılında daha ileriye

Hem halkçı hem devrimci Cumhuriyete!

Özgürlüğün laiklikle buluşması bu

Eşitlik ateşinin tutuşması bu

Geleceği birlikte yönetmek için

Devrimlerin halkıyla kavuşması bu

İkinci yüzyılında tam demokrasi

Kurulacak emeğin cumhuriyeti.