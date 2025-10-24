Cumhuriyet’in 102’nci yılında 102 km’lik tur

BirGün EGE

Yunusemre Belediyesi, Cumhuriyet’in kuruluşunun 102’nci yıldönümü onuruna bisiklet turu düzenleyecek. 102. Yıl - 102 kilometre bisiklet turu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yapılacak. Etkinlik kapsamında bisiklet tutkunları saat 9.30’da 100. Yıl Meydanı’nda (Yunusemre Belediyesi önü) buluşacak. Katılımcılar, Koldere, Paşaköy ve Bağyolu güzergâhlarında mola vererek 102 kilometrelik parkuru tamamlayacak.

Yunusemre Belediyesi’nin ev sahipliği; Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Bisiklet Platformu iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, hem profesyonel sporculara hem de halkın katılımına açık olacak. Cumhuriyet Bayramı coşkusunu pedal çevirerek yaşamak isteyen bisikletseverler, dayanıklılık ve dostluk dolu bir parkurda ter dökecek.

Güzel bir spor etkinliğine imza atacaklarını belirten Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, “Cumhuriyetimizin 102. yılında, tüm sporseverlerimizi bu güzel etkinlikte bir arada olmaya davet ediyoruz” dedi.