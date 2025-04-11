Cunda su hattı yenileniyor

BirGün EGE

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, Cunda Adasında sürekli arıza yapan içme suyu hattını değiştirmek için çalışmalara başladı. Gerçekleşen çalışmalar sayesinde vatandaşlara kesintisiz su sağlanacak. Uzun yıllar mahallelerinde su borularının ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle su kesintileriyle mücadele ettiklerini söyleyen mahalle sakinleri, sorunun çözülmesi nedeniyle çok mutlu olduklarını söyledi.

Yıllardır yamalarla günü kurtaracak çözümlerin üretildiği, kanserojen etkiye sahip asbestli eski boruları değiştirmeye başlayan BASKİ ekipleri, yeni ve uluslararası standartlara uygun borularla şebeke hattını yeniliyor. 200 mm çapında 605 metre ve 110 mm çapında 3 bin 137 metre olmak üzere toplamda 3 bin 742 metre içme suyu şebeke hattını oluşturacak olan BASKİ ekipleri yapım çalışmalarına başlanılan işte toplamda 450 metre hat yapımını tamamladı.

Cunda Adası Çatal Tepe mevkii içme suyu projesinin yanında aynı bölgeye kanalizasyon şebeke hattını devreye almak için 800 metre kanalizasyon şebeke hattı yapımı ve paket atık su terfi istasyonu yapımı tamamlandı. Terfi İstasyonunun bağlantı çalışmaları ise hız kesmeden devam ediyor.