CV Bank’la 1035 kişiye iş

BirGün EGE

İş arayan yurttaşlarla işverenler arasında köprü görevi yapan Gaziemir Belediyesi, CV Bank birimiyle çözüm üretiyor. Birim sayesinde 2024’te 1035 kişi yeni işine kavuştu.

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, “Ülkemizin en büyük sorunlarının başında gelen işsizlik, yaşadığımız ekonomik krizle birlikte daha da derinleşiyor. CV Bank birimimizde verdiğimiz hizmetle, işsizlikle mücadele eden ve çalışmadığı için ekonomik zorluk yaşayan yurttaşlarımızın iş arayışlarına destek oluyoruz” dedi.