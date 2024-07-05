Dağpınar Kütüphanesi raflarına 482 kitap bağışı

BirGün EGE

Menteşe Belediyesi’nin ‘Kütüphaneler Haftası’ kapsamında başlattığı kitap bağışı kampanyasında toplanan 482 kitap, Dağpınar Mahallesi’nde kendi imkânlarıyla Balgök Kütüphanesi’ni kuran Neriman Gökdere’ye Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal tarafından teslim edildi.

Köksal, kırsal mahallelerdeki çocukların kitaplara daha kolay erişmelerinin ve okuma alışkanlığı kazanmalarının çok önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Kitap okumak hayatımızın önemli bir parçası. Okudukça öğrenir, hayal kurar ve dünyayı keşfederiz. Ancak her çocuğun kitaplara erişimi kolay değil. Özellikle kırsal mahallerimizdeki çocukların kitaplara erişimi daha güç oluyor. Dağpınar Mahallemizden Neriman Hanım zoru başarmış ve çok önemli bir iş yapmış. Burada çocuklar kitap okuyabilsin diye kendi imkânlarıyla bir kütüphane oluşturmuş. Biz de burada yaşayan çocuklar için topladığımız kitapları Neriman Hanım’ın kütüphanesine teslim ettik. Kitap bağışı yapan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.”