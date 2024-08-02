Daha yeşil Bayraklı için çalışmalar hızlandı

BirGün EGE

Bayraklı’nın her mahallesindeki parklarda kapsamlı çalışma yürüten ekipler, yurttaşların nefes alabileceği sosyal alan olan parkları baştan sona yeniliyor. Bu kapsamda oyun grupları, açık alan spor aletleri, oturma bankları, çöp kovaları ve basketbol sahalarında bakım-onarım, boyama ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Parklardaki oyun grupları ve yürüyüş yollarındaki bozulan zeminlerin kauçuk kaplamaları İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle değiştiriliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ağaçları buduyor, çimleri biçiyor, parkları baştan sona temizliyor. Parkların, elektrik ve su tesisatları da yenilenirken, bozulan ve kırılan aydınlatmaları da aktif hale getiriliyor. Vatandaşlar çalışmaları memnuniyetle karşılıyor.

Daha yeşil ve yaşanabilir bir Bayraklı için çalıştıklarını belirten Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, “Amacımız, vatandaşlarımızın daha temiz, daha yeşil ve daha güvenli alanlarda vakit geçirebilmelerini sağlamak. Parklarımızda yaptığımız çalışmalarla Bayraklı halkına nefes alacakları, spor yapacakları ve çocuklarını güvenle oynatabilecekleri modern alanlar sunmayı hedefliyoruz” dedi.