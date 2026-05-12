Daltonlar Irak’a savaş açtı

Organize suç örgütlerinden en bilineni, Daltonlar, bir örgüt yöneticisinin Türkiye’ye iadesinin ardından Irak Konsolosluğuna silahlı saldırı düzenledi. Bu saldırıyı da “intikam” amaçlı yaptıklarını sosyal medya hesaplarından duyurdular.

Saldırı sonrası tehditlerinde de “Gerek sokak olsun gerek diplomatik olsun bu işin peşini bırakmayacağız” dediler.

Olayla ilgili detaylar, Daltonlar üyeleriyle ilgili hazırlanan 4 Mayıs tarihli ek iddianamede yer aldı.

MİT OPERASYONU

Her şey, Daltonlar yöneticilerinden “Timocan” lakaplı Ahmet Mustafa Timo’nun yasadışı yollardan Gürcistan’a kaçmasıyla başladı.

Timo, Gürcistan’dan da örgüt üyelerine eylem talimatı vermeye devam ediyordu. Ülkede diğer çetelerin kendilerine karşı saldırı girişiminde bulunmaları üzerine Irak’a geçti, burada tutuklandı.

İddianamedeki bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından 20 Mart 2025’te gerçekleştirilen operasyon ile Iraklı yetkililerden Şırnak’ta teslim alındı. Hakkında gözaltı kararı verildi, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Ahmet Mustafa Timo daha Şube Müdürlüğünde gözaltındayken, 21 Mart’ta, saat 21.30 sıralarında İstanbul, Esentepe’deki Irak Konsolosluğuna silahlı saldırı düzenlendi. Başlarında motosiklet kaskı bulunan iki saldırgandan biri montunun içinden AK-47 (Kalaşnikof) marka uzun namlulu silahı çıkartarak Konsolosluk binasına ateş etti, yanındaki saldırgan da olay anını cep telefonu ile kayda aldı. Binaya 6 el ateş açıldı, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Saldırıyı gerçekleştiren Ömer Ç. ve Sehat El F., olay yerinden motosiklete binerek kaçtı ancak yolda kaza yapınca yakalandılar, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince hastaneye kaldırıldılar. Kullandıkları motosiklete ve saldırıda kullanılan AK-47’ye el konuldu.

Soruşturma kapsamında yapılan araştırmada, Ömer Ç. ve Sehat El F.’nin saldırıdan önce Silivri’de bir villada kaldıkları tespit edildi, diğer şüpheliler de Şişli’deki Trump Apart adlı otelde gözaltına alındı.

NEDEN?

Daltonlar, Irak Konsolosluğu binasına neden ateş açtıklarına dair sosyal medyadan açıklama yaptı.

Yurtdışında bulunan firari örgüt üyesi Mustafa Aktürk, “@baranyikilmaz3401” hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı: “Dostumuza tahliye olduğunu söyleyip türkiye konsolos aracı ile Türkiye sınırından kaçak olarak getirilmiştir bunun karşılığı ağır olacak bu kadar kanunsuzluğun hesabını verceksiniz. Dün Ekrem İmamoğlu’na yaptınız bugün dostumuza siz bize eşkıya diyorsunuz siz daha eşkıyasınız bu olay sessiz kalmayacak herkes bedelini ödeyecek”

Başka bir paylaşımında da “Bu namuzssuzluğu planlayan ve uygulayanlar ortaya çıkmadığı sürece saldırıların devamı olacaktır elçisinden iş adamlarına kadar hiç biri bu Türkiye’de rahat gezemeyecek. Değil 12 kişi 12 bin kişide alsanız biz yine yapacağımızı yaparız bizi tanıyanlar bunu iyi bilir gerek sokak olsun gerek diplomatik olsun bu işin peşini bırakmayacağız” diye yazdı.

Yine yurtdışında firari olan Muhammed Ali Çınar da “@mamicann_5834” hesabından “Hakkında kırmız bülten kararı olmadan kanunsuz bi şekilde yargılamadan para karşılığı MİT güçlerine kardeşimizi satan namussuz Irak hükümetine ve diğer diğer namussuz emniyet birimleri bilsinki bu saatten sonra bu ateşe artık kimse su dökemeyecek bizim birbirimiz için nelerden vazgeçtiğimizi herkes öğrenecek” paylaşımında bulundu.

Çetelerin uluslararası suç ağlarında oldukları biliniyor ancak Kırmızı Bülten de dahil uluslararası hukuka riayet edilmesini talep ettikleri ve diplomatik anlamda eylemde bulunacaklarını beyan etmeleri de bu saldırıyla ortaya çıktı.