Dalyan’da kıyılar işgal ediliyor

MUÇEV’in Muğla’nın Ortaca ilçesindeki Dalyan İztuzu Kumsalı’nı ihaleye çıkarmasına CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan tepki gösterdi. MUÇEP ise iskele yapımıyla ilgili mahkeme kararının uygulanmasını istedi.

Mahir KANAAT

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Muğla Çevre Koruma Vakfı Turizm Limited Şirketi (MUÇEV) adlı şirkete kiralanan Muğla’nın Ortaca ilçesinin deniz kaplumbağaları yuvalama alanı olan Dalyan İztuzu Kumsalı’nın ihaleye açılması Meclis’e taşındı. Dalyan İztuzu Sahili’nin, özel çevre koruma bölgesi olduğunu söyleyen CHP Muğla Milletvekili Av. Gizem Özcan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi verdi.

Dalyan İztuzu Kumsalı’nın Muğla’daki 14 kıyısal alandan biri olduğunu söyleyen Özcan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na dair 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda MUÇEV’e dair önemli tespitlerin yer aldığını söyledi.

Özcan, “MUÇEV’in bu kıyılardaki faaliyeti hukuksuz, kamu yararına aykırıdır. Kamu yararı açısından Muğla’daki kıyı şeritlerinin tamamının Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi gerekmektedir. Kıyısal alanların buralara hizmet götüren, altyapısını yapan, çöpünü temizleyen yerel yönetimlere devredilmesinde açık bir kamu yararı vardır. Ancak Dalyan’daki 4,5 km uzunluğundaki İztuzu Plajı işletmesi MUÇEV tarafından 31 Mayıs’ta ihaleye çıkarılacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.

Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’ye yanıtlaması için şu soruları yöneltti:

Bir doğa zenginliği ve Özel Çevre Koruma Bölgesi olan İztuzu Plajı’nın kamu yararı gerekçesiyle Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilmesi için bir çalışma yapacak mısınız?

Sayıştay tespitleri açıkça ortaya koymaktadır ki, MUÇEV bu kıyıları işletme hakkını alırken dahi değerini kendi tuttuğu şirkete belirleterek, mevzuata aykırı davranmıştır. Bu hukuksuzluğa rağmen, MUÇEV’in kıyılar üzerindeki tasarrufu hangi gerekçeyle devam etmektedir?

Söz konusu kıyılar, MUÇEV’e pazarlık ile verilirken, uzmanların, yerel yönetimlerin görüşlerine başvurulmadığı Sayıştay raporu ile sabittir. Deniz kaplumbağaları gibi birçok tür için önemli bir alan olan İztuzu’nun özel şirket eliyle işletilmesinin vereceği zararlara dair ne gibi önlemler alınmıştır?

Hali hazırda MUÇEV hukuksuz olarak kıyıları işletirken, hangi gerekçe ve mevzuata dayanarak, İztuzu Plajı’nı 3. kişilere devretmek için ihale yapmaktadır?”

‘KARAR UYGULANSIN’

Muğla’nın Ortaca ilçesinde labirent görünümündeki sazlıklarıyla ünlü Dalyan Kanalı kenarına Ortaca Belediyesi tarafından yapılan yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki tekne bağlama ve yürüyüş iskelesinin yapımı “ÇED gerekli” denilerek Muğla 3. İdare Mahkemesi kararıyla durduruldu. Muğla Çevre Platformu (MUÇEP), mahkeme kararlarının ardından “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararının iptalini sağladı ve iskelenin kullanımının yasaklanmasını talep ediyor.

MUÇEP, “Dalyan doğal kalsın, sular özgür aksın! Muğla cennet kalsın!” diyerek, şu açıklamayı yaptı: “ÇED gerekli değildir kararını iptal ettirdik. Proje üzerine inceleme yapan bilirkişi heyetinin de belirttiği üzere geri dönülmez tahribata yol açmaması adına iskele kullanımının yasaklanmasını ve tekne bağlanmasına izin verilmemesini talep ediyoruz. Bu anlamda taleplerimiz yerine getirilene kadar sorumluluğu olan Ortaca Belediyesi başta olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarını yakından takip edeceğimizi ve mücadeleye devam edeceğimizi belirtiyoruz.