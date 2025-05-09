Dansın tüm renkleri Menteşe’de buluştu

BirGün EGE

Menteşe Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Muğla Bale ve Dans Okulu’nun da paydaşlığındaki Dünya Dans Günü etkinliği, Menteşe Belediyesi Çocuk Bilim Parkı önünde yoğun katılımla yapıldı.

Farklı yaş gruplarından dansçıların sahne aldığı etkinlikte salsa, bachata, hiphop, bale, sokak dansı, halk oyunları, latin dansları, vals ve jive gibi pek çok dans türünde gösteriler sergilendi. İzleyiciler, dans performanslarına coşkuyla eşlik ederek tempo tuttu, dansçıların enerjisine ortak oldu.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, dansın evrensel bir ifade biçimi olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Bu özel gün dansın evrensel bir sanat dalı olduğunu bizlere bir kez daha hatırlattı. Dans, kelimelere ihtiyaç duymadan, kalpten kalbe bir köprü oluşturur. Ritimle, ahenkle, bazen bir isyanla, bazen bir aşkla kendini ifade eder. Her adımda bir anlam, her dönüşte bir duygu gizlidir. Dansın birleştirici gücünün dünya üzerinde barışa, hoşgörüye ve sevgiye katkı sağlamasını diliyorum. Unutmayalım ki; dans eden bir beden, özgür bir ruhtur.”