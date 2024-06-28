Dar sokaklara çöp taksi çözümü

BirGün EGE

Efeler Belediyesi, ilçede hayata geçirdiği "Çöp Taksi" uygulamasıyla, yaya yoğunluğunun olduğu sokakların temizliğini etkin şekilde sağlıyor. Büyük çöp kamyonlarının dar sokaklara girememe sorunu, yaklaşık 1,5 ton çöp toplama kapasitesine sahip Çöp Taksi ile çözülüyor. Bu uygulama, özellikle yayaların yoğun olduğu sokaklarda, çevre kirliliği sorununu ortadan kaldırarak vatandaşlara temiz yaşam alanı sunuyor.

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çöp Taksi ile ilçenin işlek arterlerinden olan Sevgi Yolu, Gençlik Caddesi ve Yağcılar İçi gibi bölgelerde temizlik çalışması yürütüyor. Bu bölgelerde bırakılan çöpler, hızlı ve pratik şekilde toplanarak, hem çevre kirliliği önleniyor hem de vatandaşların yaşamları kolaylaştırılıyor. Dar sokaklara rahatlıkla girip çıkabilen Çöp Taksi daha önce erişilemeyen alanlarda da etkili temizlik hizmeti sağlıyor.