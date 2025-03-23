Darbeye karşı halk ayakta

Yusuf Tuna KOÇ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin muhtemel cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun düzmece davalarla gözaltına alınması, birçok isim açısından farklı sıfatlarla nitelenen bir darbe olarak adlandırıldı. Sürece dair saray darbesi, yargı darbesi, sivil darbe gibi tüm nitelemelerin anlattığı, tek adam rejiminin halkın seçme ve seçilme hakkını askıya alma hamlesi olduğu. Ancak bu kez halk, kendi hakkına kendisi sahip çıkıyor. Ana muhalefetin ilk günlerdeki “seçim” vurgusu, saatler içinde Beyazıt’tan ODTÜ’ye gençlerin, emekçi halkın sokaklara taşması ile kayboldu.

Bu sayfanın hazırlandığı saatte, şu âna kadar Türkiye’nin 68 ilinde halk sokağa çıktı, önüne serilen barikatları aşarak geleceklerinin rejimin sınırlarına sığmayacağını gösterdi.

Bu hafta BirGün Pazar Forum sayfasında, iktidarın son hamlesi ile rejimin yeni evresini, sokakta yükselen muhalefeti ve ülkenin geleceğini hocaların hocası Korkut Boratav, Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu ve SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen ile konuştuk.

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SEYHAN ERDOĞDU: HALK TEK ADAM REJİMİNİ KABUL ETMEDİ

Erdoğan’ın karizmasını çizen, kendisini yenebilecek rakibini hukuk dışı yollarla tasfiye etmeye kalkması değil; tüm baskılarına rağmen geniş halk yığınlarının bu gidişe hayır demesidir. Muhalefet birleştikçe ve yükseldikçe, Sarayın içte de hatta kendi ekibi ve kendi taraftarları arasında bile itibar kaybı hızla artacaktır.

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KORKUT BORATAV: SİVİL DARBEYE KARŞI DİRENME HAKKI

Bugün Türkiye’nin siyasal geleceği, “İmamoğlu operasyonunun” Sivil Darbe niteliğini kavrayan; direnme hakkını kullanan sokak muhalefeti ile Saray arasındaki mücadele sonunda belirlenecektir.

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SOL PARTİ SÖZCÜSÜ ÖNDER İŞLEYEN YAZDI: "ŞELALEYE DÜŞMÜŞTÜR ZEYTİNİN DALI"

Sokaklarda yanıp sönen ışıklar altında henüz daha 20’sine basmamış gençlerin pırıl pırıl parlayan gözlerinde çoğalan güzelliklerinden, iki bastonla da olsa direneceğim diyen 70’lerini aşmış insanlarımızın direncine kadar her şey, bu memleketin asla ama asla bu karanlık içine hapsedilmeyeceğinin, ülkenin Amerika güdümündeki siyasal İslamcı faşist tek adam rejiminin deli gömleğinin yırtılıp atılacağının göstergesi…